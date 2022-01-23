Топові шеф-кухарі поділилися секретами приготування ідеального бургера

Приготування ідеальних і соковитих бургерів – справжнє мистецтво. Тож ми пропонуємо тобі вчитися у найкращих. Лови секрети, якими поділилися шеф-кухарі з усього світу.

Особливість бургера полягає в тому, що ти можеш експериментувати з інгредієнтами, щоб зробити його ще смачнішим для себе. Ми ж зосередимо увагу на тому, що шеф-кухарі рекомендують зробити для того, щоб ця страва була ідеальною.

Варте уваги Ідеальна пара до Moon Edition: рецепт курчати в соусі з печеної цибулі та чорного часнику

Марк Хікс виступає за ідеальне м'ясо

Колишній оглядач Esquire Марк Хікс зробив ім'я, керуючи одними з найкращих ресторанів Лондона, де завжди використовувалося м'ясо найвищої якості. Тому не дивно, що його ідеальний рецепт бургера ґрунтується на відмінному стандарті яловичини.

Він рекомендує "1,4 кілограма рубаних ребер або стейку з гомілки гарної якості з 20 – 30% жиру". Це дозволяє тобі не лише насолоджуватися м'ясом, а й гарантувати собі соковитий бургер.



Вибирай м'ясо з достатньою кількістю жиру / Фото Mike

Гордон Рамзі голосує за спеції

Найбільш лайливий шеф-кухар на телебаченні здивував учасників конкурсу "Кухонні кошмари". Він розповів, що зірками рецепту ідеального бургера були приправи, які, мабуть, уже завалялися.

Щоб зробити суміш для котлет, додай 1 столову ложку кетчупу та половину чайної ложки діжонської гірчиці, кілька крапель табаско та вустерського соусу. Усе це додай до яловичого фаршу з приправами. Це простий спосіб надати м'ясу пікантності та глибини смаку без складних інгредієнтів.

Річард Тернер робить бургер делікатесом

А от Річард Тернер намагається перетворити бургер на справжній витвір гастрономічного мистецтва. У чому секрет? У його бургерах використовується 40 – 90 грамів кісткового мозку, що допомагає створити багату, маслянисту текстуру.

Якщо ви терпіти не можете використовувати кістковий мозок, вам потрібно вибирати інші частини м'яса, які містять близько 20% жиру, наприклад, стегенця або короткі реберця,

– каже він.

Джеймі Олівер каже, що котлета повинна триматися купи

Цей шеф-кухар дотримується практичних рецептів, які завжди працюють. Його класичний рецепт бургера не є винятком, тому він рекомендує додати одне збите сире яйце у суміш для котлет.

Яйце добре зв'язує м'ясну суміш під час приготування. Тому твої гамбургери зберігають гарну форму. А жовток, до слова, надає приємного насиченого смаку.



Джеймі Олівер рекомендує додавати до фаршу сире яйце / Фото Shaafi Ali

Хестон Блюменталь за науковий підхід

Британський гастроном навіть присвятив ціле шоу пошуку ідеальної котлети в Америці. Його висновок? Подрібнення кубиків стейка з філе, охолодження та повторне подрібнення. При цьому варто намагатися, щоб волокна окремих ниток ішли вздовж в одному напрямку, не сплутуючись разом.

Якщо у тебе достатньо вільного часу, то можеш спробувати взяти на озброєння метод Хестона Блюменталя.

Це цікаво Що про тебе може розповісти твоя манера їсти

Як бачиш, просто змолоти фарш за допомогою м'ясорубки і додати трохи спецій уже недостатньо. Для приготування ідеального бургера потрібно трішки заморочитися. Але ми гарантуємо, що результат вразить не лише тебе, а й твоїх друзів.