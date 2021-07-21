Ясна річ, що наступного дня після ювілею ти не постарієш миттєво. Але варто все ж розуміти, що після 30 ресурс твого організму починає вичерпуватися. Ти уже не можеш не спати цілу ніч, ходити на кожну гулянку та цілими днями працювати. Інакше усе це відобразиться на твоїй зовнішності!

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7 корисних звичок, які варто виробити після 30

1. Нанось сонцезахисний крем

Ти не повіриш, але сонце впливає на твою шкіру не лише тоді, коли ти засмагаєш. Тож потрібно захищати її не лише від старіння, а й від розвитку онкології. Дуже важливо використовувати сонцезахисний крем на обличчі, руках, шиї та всіх відкритих ділянках шкіри. І робити це варто навіть у найбільш похмурий день.

2. Приділи увагу сну

Дефіцит сну або поганий сон не лише призводять до виснаження, а й негативно впливають на твоє фізичне здоров'я та зовнішній вигляд. Під очима з'являються темні кола, тьмяна шкіра й багато інших проблем. У тебе повинен бути хороший режим сну, щоб мати можливість відновитися після тиску, стресів і ситуацій, з якими стикався протягом дня. І здоровий сон повинне бути пріоритетним, а не оці серіали нові.



Приділяй сну достатньо часу / Фото Unsplash

3. Їж корисну їжу

Ми не втомлюємося нагадувати про здоровий і збалансований раціон. Він впливає не лише на твій рівень енергії, а й на самопочуття. Ба більше: поживні речовини мають позитивний вплив на здоров'я, шкіру та волосся. А ще б ми пропонували готувати вдома. Так ти зможеш контролювати інгредієнти у своїй їжі та слідкувати за тим, щоб у стравах були лише корисні та смачні компоненти. Так, корисно та смачно – це теж про здорову їжу.

4. Регулярно займайся спортом

І річ не тільки в тому, щоб мати добрий вигляд без одягу або мати шість кубиків преса на пляжі. Вправи мають безліч переваг для фізичного та психічного здоров'я. Вони запобігають захворюванням і допоможуть тобі зберігати хорошу мобільність протягом усього життя. Люди можуть втрачати м'язову масу з віком, тому тобі слід скорегувати свій розпорядок дня та зробити вправи однією з важливих складових графіка.



Не забувай регулярно займатися спортом / Фото Unsplash

5. Подбай про психічне здоров'я

Стрес і занепокоєння змушують тебе старіти швидше. Тому рекомендуємо мати хорошу групу друзів, на яких ти можеш покластися (ми почуваємося добре, коли нас оточують люди, яких ми любимо). Також ти можеш медитувати. Якщо необхідно, навідуйся до психотерапевта, щоб зберігати спокій і не допустити, щоб твої проблеми поглинули тебе.

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6. Створи рутинний догляд за шкірою

Мова йде не лише про сонцезахисний крем, а й про використання засобів, які допомагають зберегти здорову шкіру. Вони також зменшують появу зморшок, темних кіл та інших проблем. Не варто забувати також і про зволожувальний крем.



Твоя шкіра потребує ретельнішого догляду / Фото Unsplash

7. Пий воду

Зволожена шкіра завжди матиме кращий вигляд, але для цього потрібно використовувати не лише креми. Потрібно ще й насичувати власне тіло вологою. Тож ти повинен виробити звичку пити достатньо води. Ми, звичайно ж, не закликаємо пити по 2 літри води на день. Тут тобі потрібно визначитися з власною кількістю. На неї впливає фізична активність, рівень потовиділення тощо.

Гайда виробляти ці звички, щоб почуватися та виглядати значно краще. Займися нарешті спортом, переглянь свій раціон, а також не забувай достатньо відпочивати. Усе це вкрай важливо!

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