Тренування 2 в 1: гайда опрацьовувати м'язи ніг та преса одним махом
Джерело:інстаграм risewithsawan
Ми продовжуємо ділитися з тобою вправами, які дозволять працювати над тілом своєї мрії. Цього разу зосередимося на м'язах ніг і преса.
Комплекс вправ на своєму інстаграмі виклав фітнес-тренер Саван. З їхньою допомогою можна добряче попрацювати над м'язами ніг і преса. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!
Варте уваги Імбирно-маракуєвий сорбет і коктейль Double Cosmo: варіанти фудпейрингу
Хочете розігрітися і прокачати тиждень? Я вас зрозумів. Ось тренування ніг і преса, натхненне форматом Табата. Воно допоможе спалити жир, а також зміцнити та наростити м'язи,
– каже тренер.
Як накачати ноги і прес – тренування
Нагадуємо про важливість розминки перед тренуванням. Це дозволить тобі не лише розігріти м'язи, а й уникнути травматизму, який може виникати. І нехай робота над тілом не ставиться на паузу.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Блок 1:
1. Одиночні реверси
2. Випади
Блок 2:
1. Скручування з підйомом рук
2. Удари сумо
Блок 3:
1. V-подібне скручування
2. Болгарські випади
Блок 4:
1. Ножиці
2. W-подібний підйом на пальчики
Як потрібно виконувати тренуванняЧергуй дві вправи у кожному блоці Табата. Виконуй перший рух протягом 20 секунд, після цього 10 секунд відпочивай. Після цього переходь до наступної вправи у блоці.
Твоя задача: Тобі потрібно загалом виконати 4 підходи. Після першого кола дозволь собі відпочити протягом 60 секунд, а потім переходь до наступного.
Ці вправи можна виконувати у форматі Табата. Якщо ж це не зовсім твоє, то можеш додати їх до своєї звичної тренувальної рутини. Це дозволить уникнути виходу на плато, а також отримувати задоволення від роботи над своїм тілом.
Тобі сподобається Прокачай верхню частину тіла: ідеальне тренування для лінивої неділі
Ми нагадуємо про те, що кожне повторення має бути максимально якісним. Краще зробити менше, але ефективніше. Це однозначно позитивно вплине на твоє тіло.
Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:
Текст публікації risewithsawan
Хочете розігрітися та почати тиждень? Я вас зрозумів. Ось тренування ніг і преса, натхненне форматом Табата. Воно допоможе спалити жир, а також зміцнити та наростити м'язи.
Блок 1:
1. Одиночні реверси
2. Випади
Блок 2:
1. Скручування з підйомом рук
2. Удари сумо
Блок 3:
1. V-скручування
2. Болгари випади
Блок 4:
1. Ножиці
2. W-подібний підйом на пальчики
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: Чергуйте дві вправи у кожному блоці Табата. Виконуйте перший рух протягом 20 секунд, потім 10 секунд відпочивайте перед тим, як перейти до другої вправи у тому ж блоці Табата. Виконайте 4 раунди кожного блоку Табата поспіль, а потім дайте 60 секунд відпочити, перш ніж переходити до наступного блоку.