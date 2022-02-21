Тренировка 2 в 1: айда обрабатывать мышцы ног и пресса одним махом

Мы продолжаем делиться с тобой упражнениями, позволяющими работать над телом своей мечты. На этот раз сосредоточимся на мышцах ног и прессе.

Комплекс упражнений на своем инстаграме выложил фитнес-тренер Саван. С их помощью можно изрядно поработать над мышцами ног и пресса. Так что айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Хотите разогреться и прокачать неделю? Я вас понял. Вот тренировка ног и пресса, вдохновленная форматом Табата. Она поможет сжечь жир, а также укрепить и нарастить мышцы,

– говорит тренер.

Как накачать ноги и пресс – тренировка

Напоминаем о важности разминки перед тренировкой. Это позволит тебе не только разогреть мышцы, но избежать травматизма, который может возникать. И пусть работа над телом не ставится на паузу.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Блок 1:

1. Одиночные реверсы

2. Выпады

Блок 2:

1. Скручивание с подъемом рук

2. Удары сумо

Блок 3:

1. V-образное скручивание

2. Болгарские выпады

Блок 4:

1. Ножницы

2. W-образный подъем на пальчики

Как нужно выполнять тренировку Чередуй два упражнения в каждом блоке Табата. Выполняй первое движение в течение 20 секунд, после этого 10 секунд отдыхай. После этого переходи к следующему упражнению в блоке.

Твоя задача: Тебе нужно выполнить 4 подхода. После первого круга позволь себе отдохнуть в течение 60 секунд, а затем переходи к следующему.

Эти упражнения можно делать в формате Табата. Если же это не совсем твое, то можешь добавить их в свою привычную тренировочную рутину. Это позволит избежать выхода на плато, а также получать удовольствие от работы над своим телом.

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Мы напоминаем о том, что каждое повторение должно быть максимально качественным. Лучше сделать меньше, но более эффективно. Это положительно повлияет на твое тело.

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Текст публикации risewithsawan

Хотите разогреться и начать неделю? Я вас понял. Вот тренировка ног и пресса, вдохновленная форматом Табата. Она поможет сжечь жир, а также укрепить и нарастить мышцы.

Блок 1:

1. Одиночные реверсы

2. Выпады

Блок 2:

1. Скручивание с подъемом рук

2. Удары сумо

Блок 3:

1. V-скручивание

2. Болгары выпады

Блок 4:

1. Ножницы

2. W-образный подъем на пальчики

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Чередуйте два упражнения в каждом блоке Табата. Выполняйте первое движение в течение 20 секунд, затем 10 секунд отдыхайте перед тем, как перейти ко второму упражнению в том же блоке Табата. Выполните 4 раунда каждого блока Табата подряд, а затем дайте 60 секунд отдохнуть перед переходом к следующему блоку.