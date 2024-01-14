Зірка серіалу "Ведмідь" вразив своїм сталевим пресом: його підхід до тренувань нестандартний

Кожен, хто користувався інтернетом протягом останніх кількох тижнів, безсумнівно, бачив рекламну кампанію Джеремі Аллена Вайта для Calvin Klein. Зірка серіалу "Ведмідь" і володар "Золотого глобуса" вразив усіх.

Ця кампанія не тільки миттєво стала вірусною, але й стала постійною темою розмов на червоній доріжці "Золотого глобуса" кілька днів тому. І це не дивно: кожен, хто бачив зображення, ставив питання, як акторові "Ведмедя" вдалося отримати таку надзвичайно рельєфну статуру.

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Які вправи виконував актор

Ще коли він грав Ліпа в "Безсоромних", ми могли помітити, що ньюйоркець старанно працює в спортзалі, але за останні роки розмір його м'язів тільки збільшився. Це було помітно ще в "Ведмеді", але тепер, після ролі борця Керрі фон Еріха в "Залізному кігті", в цьому не залишилося жодних сумнівів.

Обрання на цю роль передбачало велику підготовку, як фізичну, так і моральну. Ми неодноразово бачили його на пробіжках (без сорочки і в крихітних шортах), що також ставло вірусним образом, але як йому вдалося досягти м'язистої статури, яку він демонструє для кампанії Calvin Klein?

У своєму інтерв'ю для GQ він дав зрозуміти: ключовим моментом стало тренування, яке використовували ще в Стародавній Греції. Йдеться про гімнастику. Тип тренувань, який має багатовікову історію і в основі якого лежить виконання вправ з власною вагою тіла, з потягуванням і штовханням проти сили тяжіння. Це дисципліна, яка покращує силу, витривалість, рухливість, гнучкість і координацію.

Тому можна сказати, що це дуже повноцінне тренування, яке, без сумніву, у поєднанні зі спеціальною об'ємною дієтою для "Залізного кігтя", стало для актора фундаментальним для досягнення його неймовірних м'язових приростів.

Спілкуючись з Джиммі Кіммелом, актор зізнався, що не мав жодного уявлення про те, що він робив, готуючись до своєї ролі у фільмі.

Я знав, що повинен більше їсти, тому їв більше. Мені потрібно було піднімати важкі речі, тому я піднімав важкі речі,

– каже актор.

Він також знав, що йому доведеться відмовитися від усіх кардіонавантажень, тому що бійці не займаються кардіо.

Однак, щойно зйомки закінчилися, закінчився і цей об'ємний етап. Джеремі Аллен Вайт повернувся до кардіо, і його тіло стало ще більш рельєфним. Для зйомок для Calvin Klein він продовжив тренування з гімнастики, але додав до них біг і стрибки на скакалці. У ніч перед зйомкою він обрав інтенсивне відтискання, щоб наростити м'язи.

Актор не тільки любить мати потужний рельєф, але й обирає функціональний підхід до фітнесу. Він прагне поліпшити свою рухливість і гнучкість, поєднуючи тренування без обладнання з важкою атлетикою в тренажерному залі, на додаток до улюбленого кардіо. У тренажерному залі він зосереджується переважно на присіданнях, підйомах штанги і, звичайно ж, жимі лежачи.

А його дієта?

Для досягнення такої статури, зрозуміло, що харчування відіграє важливу роль. Для "Залізного кігтя" він почав дотримуватися висококалорійної дієти, яка включала вафлі з мигдальним кремом на сніданок, потім кілька бургерів з індичкою і багато авокадо протягом дня. Ця дієта, багата на білок і корисні жири, допомогла йому набрати 18 кілограмів м'язів для ролі.

Попри те, що після зйомок актор припинив цю дієту, він дотримувався здорового, збалансованого харчування, віддаючи перевагу нежирним білкам, таким як риба, курка та індичка. Що стосується напоїв, то Вайту довелося обмежитися водою, хоча, ймовірно, він також включить час від часу протеїновий напій у своє повсякденне життя.

Без сумніву, статура Джеремі Аллена Вайта в кампанії Calvin Klein – це те, про що ми всі мріяли в певний момент свого життя. Але є одна річ, про яку ми всі повинні пам'ятати: дотримання таких суворих режимів і дієт – це частина його роботи, і саме тому він може присвячувати їй так багато часу щодня. Ми не повинні розчаровуватися через те, що не можемо досягти того, що коштувало акторові років зусиль і жертв.

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Кожне тіло індивідуальне, і такі тренування, як у Вайта, повинні просто надихати нас покращувати наші звички та якість життя.

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