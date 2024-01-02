З огляду на це, Люк Зоккі, особистий тренер Кріса Гемсворта, поділився своїми найціннішими порадами про те, як залишатися цілеспрямованим навіть після Нового року.

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Важливо поставити перед собою конкретну фітнес-ціль, оскільки це є основою для розробки плану дієти і тренувань для досягнення цієї мети,

– каже тренер.

Він також наголошує на важливості бути чесним із собою і запитувати себе, що мотивує тебе займатися спортом.

"З'ясувавши це, ви зможете визначити, чому ця мета така важлива для вас, що зазвичай призводить до послідовності", – додав він.

Ключ до успіху – маленькі кроки

Досягаючи цих невеликих етапів, ви мотивуєте себе, бачачи, що ви покращуєтесь, навіть якщо результати не лежать перед вами. Це також нагадує вам, що ви досягнете своєї мети, крок за кроком. Нічого не відбувається одразу. Іноді прогрес не одразу помітний. Тому щоденник і фотоальбом можуть бути корисними, щоб нагадувати вам про те, чого ви вже досягли,

– порадив тренер.

Варто записати свої цілі і тримати їх на видному місці. Це, за словами тренера, слугуватиме маленьким нагадуванням у ті дні, коли тобі не хочеться тренуватися або просто не хочеться сидіти на дієті.

На початку не ускладнюй свої тренування і не виконуй занадто багато вправ. Важливішими є реалістичні цілі та тренування, яких ти хочеш дотримуватися довше, ніж кілька тижнів.



Не перевантажуй себе відразу ж / Фото senivpetro

Не соромтеся пробувати щось нове, але пам'ятайте, що послідовність є ключовим фактором. Навіть якщо це буде лише одна прогулянка на день, ви завжди досягнете своєї мети, якщо будете дотримуватися послідовності,

– закликав він.

Не тренуйся наодинці

Фітнес-експерт також радить знайти партнера для групових тренувань. Кріс Гемсворт, як відомо, любить займатися в спортзалі зі своїми братами.

Якщо у вас є хтось, хто тренується так само наполегливо або навіть більше, це, безумовно, мотивуватиме вас не відставати від нього,

– дає пораду експерт.

Однак основна увага має бути зосереджена на самому тілі. До таких ознак, як біль або виснаження, слід ставитися серйозно, оскільки їх ігнорування може негативно вплинути на досягнення мети тренування.

Крім того, важливо не порівнювати себе з фізичною підготовкою інших.

Ніхто не досягне таких же результатів, як ви, за такий же час. Тому дотримуйтесь не чужого шляху, а свого,

– радить тренер.



Якщо тренуєшся наодинці – є більше шансів здатися / Фото fxquadro

Вправи повинні залишатися задоволенням

Особливо важлива порада – не втрачати задоволення від фізичної активності і не дозволяти фітнесу розвалитися в перші кілька тижнів.

Не забувайте отримувати задоволення! Якщо ви не отримуєте задоволення від процесу, який сенс? Якщо фізичні вправи перетворюються на надокучливу рутину, ви навряд чи будете їх дотримуватися, адже ніхто не любить займатися рутинною роботою,

– зазначив він.

Ось ще кілька ідей, як зробити заняття спортом цікавішими:

Обирай заняття, які тобі подобаються. Спробуй різні види спорту, фітнес-класи або активний відпочинок на свіжому повітрі, доки не знайдеш те, що тобі до душі.

Спробуй різні види спорту, фітнес-класи або активний відпочинок на свіжому повітрі, доки не знайдеш те, що тобі до душі. Зроби заняття спортом соціальним. Заняття спортом з друзями або приєднання до групи можуть зробити його соціальним досвідом. Організуй тренування з друзями або приєднуйся до групових занять, де ти зможеш зустріти людей зі схожими інтересами.

Заняття спортом з друзями або приєднання до групи можуть зробити його соціальним досвідом. Організуй тренування з друзями або приєднуйся до групових занять, де ти зможеш зустріти людей зі схожими інтересами. Зміни рутину. Внось різноманітність у свій розпорядок дня, щоб урізноманітнити його.

Внось різноманітність у свій розпорядок дня, щоб урізноманітнити його. Став цікаві цілі. Ключовими є досяжні, але складні цілі, наприклад, пробігти певну відстань за певний час або відтиснутися певну кількість разів.

Ключовими є досяжні, але складні цілі, наприклад, пробігти певну відстань за певний час або відтиснутися певну кількість разів. Слухай музику або подкасти. Створюй енергійні плейлисти з улюбленими піснями або слухай подкасти під час тренування, щоб пришвидшити час.

Створюй енергійні плейлисти з улюбленими піснями або слухай подкасти під час тренування, щоб пришвидшити час. Спробуй нові форми вправ. Якщо тобі легко нудьгувати, поекспериментуй з різними видами вправ. Спробуй йогу, танці, скелелазіння або будь-яку іншу активність, яка тобі подобається.

Якщо тобі легко нудьгувати, поекспериментуй з різними видами вправ. Спробуй йогу, танці, скелелазіння або будь-яку іншу активність, яка тобі подобається. Винагороджуй себе. Встанови для себе невеликі винагороди після завершення тренування. Це може бути щось просте, наприклад, насолода від здорового перекусу або час на відпочинок.

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І пам'ятай, що ти тренуєшся для себе. Ставай кращою версією себе вчорашнього. Тобі сподобається і ти не захочеш зупинятися на досягнутому.

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