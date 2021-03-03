Тренування Джейсона Борна: як наростити м'язи з допомогою власної ваги

Метта Деймона усі ми знаємо завдяки зйомках у фільмах про Джейсона Борна. Круті трюки, видовищні сцени боїв, міцне та рельєфне тіло. Усе це стало візитівкою не лише серії картин, а й самого актора. Men 24 розповідає, як наростити м'язи без тренажерів. Для цього скористайся порадами від Метта Деймона.

Коли ти бачиш героя бойовиків, то першим на думку тобі спадає проведення годинами у тренажерному залі. Воно й не дивно, адже під час зйомок потрібно виконувати складні трюки, а також хизуватися своїм міцним і дужим тілом. А якщо ми тобі скажемо, що усього цього можна досягнути без відвідування тренажерного залу?

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Меттові Деймону було вже за 40, коли він вирішив знятися у своєму останньому фільмі з саги про Джейсона Борна. Після цього він з'явився у "Марсіанині" та "Великій стіні". Акторові зараз 50, і він не збирається зупинятися не лише у зйомках, а й вдосконаленні свого тіла. Над ним він працює, використовуючи власну вагу. Розповідаємо, що він для цього робить.

Програма тренувань Джейсона Борна

Деймон хотів мати тіло справжнього бійця. Тож він вирішив не тягати "залізо", а виконувати вправи, які дозволять рівномірно наростити рельєф. Тож його тренер розробив програму для всього тіла, яка допомогла спалити більше калорій, а також нарощувати м'язи під час цього.

У фільмах про Джейсона Борна Деймон мав бути у відмінній формі:

Програма також включала кардіосеанси, де ідея полягала в інтервалах високої інтенсивності, наприклад, у сеансах HIITз однохвилинними спринтами, після яких є 30 секунд на відпочинок. Також він виконував тренування по методу Табата, в яких потрібно було виконати 8 підходів по 30 секунд активності з 30 секундами відпочинку, а після цього виконати програму вправ для всього тіла.

Комплекс вправ Метта Деймона

3 х 100 відтискань

3 х 25 підтягувань

2 х 25 присідань

2 х присідань-пістолетів

2 х стрибків з присіданням

4 х 25 присідань

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Крім тренувань Деймон дотримувався дієти. Його добовий раціон містив 2000 калорій. Також актор пив достатньо води, контролював вуглеводи та цукор. Усе це він зробив, щоб мати ідеальний вигляд у сценах, коли потрібно було знімати сорочку. Не обходилося також і без винагороди: Метт дозволяв собі раз на тиждень їсти не надто корисну їжу. Але без фанатизму, щоб не звести нанівець свої старання.



Під час виконання вправ не забувай про дні відновлення / Фото Unsplash

Якщо ти хочеш спробувати тренуватися як Метт Деймон, то не забувай про дні відновлення. Також варто чергувати тренування, щоб не виснажувати одні й ті ж м'язи, а також не дозволяти своєму тілу звикнути до певного графіку. Успіхів у побудові тіла своєї мрії!

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