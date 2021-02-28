Фітнес-блогер Коул Бейкер відомий в мережі завдяки виконанню вправ знаменитостей. Цього разу він вирішив кинути собі справжній виклик, спробувавши тренуватися як культовий бодибілдер і легенда бойовиків Арнольд Шварценеггер. Дивися, чим закінчилися 30 днів тренувань для Коула.

Сама по собі ця ідея дещо божевільна, адже Шварценеггер був бодибілдером, тож нашому герою довелося не просто виконувати популярні вправи. Йому потрібно було ще й тягати "залізо". Багато "заліза".

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Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

День 1. Груди та спина.

Коулу потрібно виконувати жим лежачи, жим гантелей на похилій лаві, жим лежачи на похилій лаві, тягу на тросі, тягу вниз. Усі ці вправи він виконує 3 підходи по 12 повторень. Також потрібно виконати підтягування (3 підходи до відмови).

День 2. Руки.

Для цього йому потрібно виконувати 3 підходи по 12 розгинань на трицепс, згинання біцепса, жиму плечима та інші вправи.

День 3. Ноги та прес.

Для тренування ніг Бейкер виконує присідання (3 підходи по 8 повторень), розгинання ніг, згинання підколінних сухожиль, жим ногами та підйоми на носки (усе по 3 підходи по 12 повторень).

"Зазвичай ми виконуємо два окремі тренування преса, намагаючись опрацювати косі м'язи живота хоча б в одній з них. Потім, коли ми закінчували прес, ми знову працювали над ногами у вправі на вигоряння, наприклад, у болгарських присіданнях", – зауважив він.

Весь цей цикл вправ Коул повторює протягом місяця. Він відзначає, що триденний поділ дозволяє легко включити дні відпочинку, коли це необхідно.

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"Я думаю, що це відмінна програма, яку варто використовувати. Я не знаю, що це, але тренування грудей і спини в один і той же день приносить значно більше задоволення, ніж тренування біцепса та спини або грудей і плечей", – додав Коул.

У кінці випробування Бейкер трохи додав у масі, хоча він визнає, що також трохи збільшив споживання їжі під час випробування. Тож приріст ваги пов'язаний не лише з нарощенням м'язів.

"Спочатку я важив 166,5 фунта (близько 75,5 кілограма), і це була найбільша ваг за довгий час. Однак через 30 днів... тепер я важу понад 170 фунтів (77 кілограмів)", – зауважує Бейкер.

Дивися, як Коул Бейкер виконував вправи Арнольда Шварценеггера:

Звичайно ж, одного місяця недостатньо, щоб досягнути приголомшливих результатів. Але факт залишається фактом: за допомогою вправ, які свого часу виконував Арнольд Шварценеггер, таки можна наростити рельєф. Тож, якщо ти хочеш якось урізноманітнити свої звичні тренування, можеш надихнутися цим комплексом.

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