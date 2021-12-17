Тренування на морозі: які переваги має пробіжка взимку та при чому тут холодний душ

17 грудня 2021 , 08:07
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Джерело:

GQ

Коли холодно, то й тренуватися не хочеться – ліньки. А проте дарма: тренування на морозі можуть дуже добре покращить твою продуктивність буквально у всьому.

Але! Перш ніж почати тренуватися на морозі, треба правильно підготуватися. Як? Підібрати правильний одяг, і, увага, – сходити під холодний душ.

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Холодні тренування: навіщо потрібні

Коли температура наближається до нуля чи менше, бігати – це проблема.

  • Спочатку м’язи напружені, а кожен вдих йде крізь біль.
  • Також людина мало пітніє, що призводить до втрати тілом розуміння, що й навіщо воно робить.

Але тренування на морозі має і переваги. Зокрема:

  • Гострий фізичний стрес, який може сприяти мітохондріальному біогенезу (адаптації скелетної мускулатури).
  • Відчуття більшої загальної енергії, подолання набряків у м'язах, сприяння протизапальній реакції організму.
  • Посилення рефлексів виживання (вміння приймати миттєві рішення та оперативно змінювати стратегію).


Біг на морозі – не так страшно, якщо правильно підготуватися / Фото unsplash

Зауваж: у довгостроковій перспективі холодні тренування на свіжому повітрі можуть покращити добові ритми, що своєю чергою покращує сон та здатність організму протистояти стресам.

Як почати тренування на морозі

  • Порада перша – сходити у душ перед тренуванням. Причому у душ холодний (на 30 – 60 секунд).
  • Порада друга – обрати правильне взуття (бігове й непромокне) та одяг (який буде зберігати тепло тіла).
Автор: Олесь Друкач