Тренировка на морозе: какие преимущества есть у зимней пробежки и при чем здесь холодный душ

17 декабря 2021 , 08:07
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Источник:

GQ

Если холодно, то и тренироваться не хочется – лень. Однако зря: тренировки на морозе могут очень хорошо улучшить твою производительность буквально во всем.

Но! Прежде чем начать тренироваться на морозе нужно правильно подготовиться. Как? Подобрать правильную одежду и, внимание, – сходить под холодный душ.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Холодные тренировки: зачем нужны

Когда температура приближается к нулю или меньше, бегать – проблема.

  • Сначала мышцы напряжены, а каждый вдох идет через боль.
  • Также человек мало потеет, что приводит к потере телом понимания, что и зачем оно делает.

Но тренировка на морозе имеет и преимущества. В частности:

  • Острый физический стресс, способствующий митохондриальному биогенезу (адаптации скелетной мускулатуры).
  • Ощущение большей общей энергии, преодоление отеков в мышцах, улучшение противовоспалительной реакции.
  • Усиление рефлексов выживания (умения принимать мгновенные решения и оперативно изменять стратегию).


Бег на морозе – не так страшно, если правильно подготовиться / Фото unsplash

Заметь: в долгосрочной перспективе холодные тренировки на свежем воздухе могут улучшить суточные ритмы, что в свою очередь улучшает сон и способность организма противостоять стрессам.

Как начать тренировку на морозе

  • Совет первый – сходить в душ перед тренировкой. Причем у душ холодный (на 30 – 60 секунд).
  • Совет второй – выбрать правильную обувь (беговую и непромокаемую) и одежду (что будет сохранять тепло тела).
Автор: Олесь Друкач