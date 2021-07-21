Тренування ніг у відпустці: тренер поділився комплексом вправ з власною вагою

Ми, звичайно ж, розуміємо, що літо у розпалі. Тож у твоїй голові більше думок про відпочинок, аніж про тренування. Але ми б не рекомендували розслаблятися та відмовлятися від фізичної активності. Особливо, якщо можна виконувати круті вправи з власною вагою будь-де: у парку, вдома, на пляжі.

Комплексом класних і простих вправ з власною вагою поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Їхня особливість полягає в тому, що тобі не потрібен жоден інвентар. Тож братися за це тренування можна як у власній оселі, так і на пляжі курорту, з якого ти нас читаєш!

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"Де б ви не були... у вітальні, у подорожі, на пляжі... ви все одно можете трішки попітніти. Для цього не потрібно жодного обладнання – спробуй це пікантне тренування для ніг", – закликає тренер.

Круте тренування ніг з власною вагою

Нахили вперед з руками за головою: 3 підходи по 15 повторень;

3 підходи по 15 повторень; Бокові випади: 3 підходи по 20 повторень;

3 підходи по 20 повторень; Торкання правої ноги лівою рукою в нахилі: 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу;

3 підходи по 10 повторень на кожну ногу; Реверанси: 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу;

3 підходи по 10 повторень на кожну ногу; Стрибки з присіданням: 3 підходи по 20 повторень.

Дивися, як правильно виконувати тренування ніг з власною вагою:

Бонусна порада від тренера

"Чи знаєте ви, що у терапії холодною водою багато переваг? Одні з них – підвищення рівня тестостерону, рівня енергії та загального настрою. Якщо ви ще не пробували холодний душ, то спробуйте після прийому змінити гарячу воду на прохолодну на 30 секунд. Не забувайте глибоко дихати", – підкреслює Нік Волкер.

Відпустка – це не лише можливість цілком і повністю забути про роботу. Це ще й можливість зайнятися власним тілом. Тож не лінуйся ставати з кожним днем кращою версією себе вчорашнього.

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