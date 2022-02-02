Тренування принесе задоволення: як накачати прес і спину за лічені хвилини

Ми не втомлюємося шукати на теренах інтернету вправи, які допоможуть тобі працювати над своїм тілом. Цього разу зосередимо нашу увагу на м'язах спини та преса!

Потужним комплексом вправ поділився фітнес-тренер Марко Хіменес у своєму інстаграмі. Особливість цього тренування полягає в тому, що виконувати його можна як у спортзалі, так і просто неба. Ідеальний варіант, наприклад, під час відпустки або відрядження.

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Нагадуємо, що надзвичайно важливо зробити розминку перед будь-яким тренуванням. Це дозволить не лише розігріти м'язи, а й уникнути травматизму. Останнє дуже важливе, якщо ти хочеш робити впевнені та послідовні кроки до побудови тіла своєї мрії!

Як накачати сталевий прес і міцну спину

1. Підйом ніг у висі

Задача: виконати 4 підходи по 12 контрольованих повторень

2. Вітряки

Задача: виконати 4 підходи по 10 повторень

3. Присідання на лаві

Задача: виконати 4 підходи по 12 повторень

4. Скручування на велосипеді

Задача: виконати 4 підходи по 15 повторень

5. Присідання з гантелями

Задача: виконати 4 підходи по 12 повторень.

Виконуючи підйоми ніг у висі, контролюйте свої ноги на шляху вниз. Ідіть повільно та контрольовано. Не дозволяйте їм упасти. Слідкуйте за тим, щоб у вашому корі завжди була напруга. Якщо підйоми ніг у висі надто складні, почніть з підйому лише колін і рухайтеся вгору,

– рекомендує тренер.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Цей комплекс вправ можна використовувати як суперсет, так й додати до своєї звичної тренувальної рутини. Це дозволить тобі не лише достатньо часу приділяти роботі над власним тілом, а й урізноманітнити її.

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Спробуй і ти виконати це тренування. Не лінуйся ставати щодня кращою версією себе вчорашнього. Гарантуємо, результати не змусять на тебе довго чекати.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Марко Хіменеса

Моя нинішня програма для преса і спини

Натисніть кнопку "Зберегти" і вперед! Виконуючи підйоми ніг у висі, контролюйте свої ноги на шляху вниз. Ідіть повільно та контрольовано. Не дозволяйте їм упасти. Слідкуйте за тим, щоб у вашому корі завжди була напруга. Якщо підйоми ніг у висі надто складні, почніть з підйому лише колін і рухайтеся вгору.

1. Підйом ніг у висі (4х12)

2. Вітряки (4x10)

3. Присідання на лаві (4x12)

4. Скручування на велосипеді (4x15)

5. Присідання з гантелями (4х12)