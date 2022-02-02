Тренировка доставит удовольствие: как накачать пресс и спину за считанные минуты
Источник:инстаграм Марко Хименеса
Мы не устаем искать в интернете упражнения, которые помогут тебе работать над своим телом. На этот раз сосредоточим внимание на мышцах спины и пресса!
Мощным комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Марко Хименес в своем инстаграме. Особенность этой тренировки заключается в том, что выполнять ее можно как в спортзале, так и под открытым небом. Идеальный вариант, например, во время отпуска или командировки.
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Напоминаем, что очень важно сделать разминку перед любой тренировкой. Это позволит не только разогреть мышцы, но и избежать травматизма. Последнее очень важно, если ты хочешь делать уверенные и последовательные шаги к построению тела своей мечты!
Как накачать стальной пресс и крепкую спину
1. Подъем ног в висе
- Задача: выполнить 4 подхода по 12 контролируемых повторений
2. Ветряные мельницы
- Задача: выполнить 4 подхода по 10 повторений
3. Приседания на скамье
- Задача: выполнить 4 подхода по 12 повторений
4. Скручивание на велосипеде
- Задача: выполнить 4 подхода по 15 повторений
5. Приседания с гантелями
- Задача: выполнить 4 подхода по 12 повторений.
Выполняя подъемы ног в висе, контролируйте свои ноги на пути вниз. Идите медленно и контролируемо. Не разрешайте им упасть. Следите за тем, чтобы в вашем коре всегда было напряжение. Если подъемы ног в висе слишком сложные, начните с подъема только колен и двигайтесь вверх,
– рекомендует тренер.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Этот комплекс упражнений можно использовать как суперсет, так и добавить в свою привычную тренировочную рутину. Это позволит тебе не только достаточно времени уделять работе над собственным телом, но и разнообразить ее.
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Попробуй и ты выполнить эту тренировку. Не ленись становиться каждый день лучшей версией себя вчерашнего. Гарантируем, результаты не заставят тебя долго ждать.
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Текст публикации Марко Хименеса
Моя нынешняя программа для пресса и спины
Нажмите кнопку "Сохранить" и вперед! Выполняя подъемы ног в висе, контролируйте свои ноги на пути вниз. Идите медленно и контролируемо. Не разрешайте им упасть. Следите за тем, чтобы в вашем коре всегда было напряжение. Если подъемы ног в висе слишком сложные, начните с подъема только колен и двигайтесь вверх.
1. Подъем ног в висе (4х12)
2. Ветряные мельницы (4x10)
3. Приседания на скамье (4x12)
4. Скручивание на велосипеде (4x15)
5. Приседания с гантелями (4х12)