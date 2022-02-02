Тренировка доставит удовольствие: как накачать пресс и спину за считанные минуты

Мы не устаем искать в интернете упражнения, которые помогут тебе работать над своим телом. На этот раз сосредоточим внимание на мышцах спины и пресса!

Мощным комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Марко Хименес в своем инстаграме. Особенность этой тренировки заключается в том, что выполнять ее можно как в спортзале, так и под открытым небом. Идеальный вариант, например, во время отпуска или командировки.

Стоит внимания Забыли об нейтральности: почему растет популярность премиум-алкоголя

Напоминаем, что очень важно сделать разминку перед любой тренировкой. Это позволит не только разогреть мышцы, но и избежать травматизма. Последнее очень важно, если ты хочешь делать уверенные и последовательные шаги к построению тела своей мечты!

Как накачать стальной пресс и крепкую спину

1. Подъем ног в висе

Задача: выполнить 4 подхода по 12 контролируемых повторений

2. Ветряные мельницы

Задача: выполнить 4 подхода по 10 повторений

3. Приседания на скамье

Задача: выполнить 4 подхода по 12 повторений

4. Скручивание на велосипеде

Задача: выполнить 4 подхода по 15 повторений

5. Приседания с гантелями

Задача: выполнить 4 подхода по 12 повторений.

Выполняя подъемы ног в висе, контролируйте свои ноги на пути вниз. Идите медленно и контролируемо. Не разрешайте им упасть. Следите за тем, чтобы в вашем коре всегда было напряжение. Если подъемы ног в висе слишком сложные, начните с подъема только колен и двигайтесь вверх,

– рекомендует тренер.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Этот комплекс упражнений можно использовать как суперсет, так и добавить в свою привычную тренировочную рутину. Это позволит тебе не только достаточно времени уделять работе над собственным телом, но и разнообразить ее.

Тебе понравится Как накачать стальные бицепсы с помощью всего трех упражнений

Попробуй и ты выполнить эту тренировку. Не ленись становиться каждый день лучшей версией себя вчерашнего. Гарантируем, результаты не заставят тебя долго ждать.

Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:

Текст публикации Марко Хименеса

Моя нынешняя программа для пресса и спины

Нажмите кнопку "Сохранить" и вперед! Выполняя подъемы ног в висе, контролируйте свои ноги на пути вниз. Идите медленно и контролируемо. Не разрешайте им упасть. Следите за тем, чтобы в вашем коре всегда было напряжение. Если подъемы ног в висе слишком сложные, начните с подъема только колен и двигайтесь вверх.

1. Подъем ног в висе (4х12)

2. Ветряные мельницы (4x10)

3. Приседания на скамье (4x12)

4. Скручивание на велосипеде (4x15)

5. Приседания с гантелями (4х12)