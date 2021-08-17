Тренування професійної моделі фітнес-бікіні "порвало" бодибілдера

У новому відео на своєму каналі ютуб-блогер і бодибілдер з ніком MattDoesFitness приєднується до фітнес-моделі IFBB Кейт Еррінгтон. Разом вони спробували пройти через рутину, з якою стикається спортсменка. Гайда дивитися, чи впорається Метт з тренуванням і дієтою моделі фітнес-бікіні.

Як спортсменка у категорії фітнесу, Кейт повинна виконати 2-хвилинну презентацію. За її допомогою вона має продемонструвати свою силу та рухливість. Також їй необхідно позувати, як інші бодибілдери. Тож не дивно, що підготовка до цих кількох хвилин слави надзвичайно відповідальна!

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Чи впорається бодибілдер з рутиною моделі фітнес-бікіні

Кейт і Метт починають з виконання кардіо натщесерце. Воно передбачає годину швидкої ходьби. В інші ж дні фітнес-модель може виконувати HIIT-тренування.

Потім вона представляє типовий сніданок: "яєчна каша". Мовиться про вівсянку, приготовлену з яєчними білками. Таке поєднання робить кашу легкою та смачнішою.

І лише після сніданку наші герої навідуються до тренажерного залу. Там їм потрібно виконати тренування для всього тіла. Воно охоплює:

згинання ніг сидячи;

згинання підколінних сухожиль;

підтягування;

підйоми в сторони;

жим над головою;

широку тягу.

"Зазвичай так близько до змагань я просто намагаюся накачати все тіло", – пояснює Кейт.

Їжа після тренування теж не надто смачна. Кейт береться за тріску та кабачки. Мет, однак, змінив свій підхід до дієти Кейт.

"Сніданок був настільки поганим, що планка була дуже низькою. Тож все у порівнянні з цим здається досить хорошим", – зізнається він.

Потім Кейт навчає Метта кількох елементів 2-хвилинної презентації, які складають 2/3 остаточного результату в її змагальній категорії фітнесу. Вони охоплюють 4 обов'язкові рухи:

високий удар ногою;

утримання плеча;

відтискання;

шпагат.

Дивися на відео, як бодибілдер справляється з рутиною моделі фітнес-бікіні:

І після спроби кожного з них, Метт поважає бодибілдерів ще більше. Особливо тих, котрі беруть участь у подібних змаганнях. Адже, на його думку, це значно складніше, ніж може здаватися.

"Я відчуваю, що це відкриває можливості та дає тобі можливість практикуватися та вдосконалюватися у навичках", – говорить він про різницю між статурою та продуктивністю.

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Наш герой власним прикладом зміг спробувати прожити один день у ролі моделі фітнес-бікіні. Він не лише виконав божевільне тренування, а й зрозумів, що дуже і дуже дарма недооцінював цей вид спорту.