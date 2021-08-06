Похід до спортзалу буде ефективним: комплекс вправ, який прокачає усе тіло – відео

Ми продовжуємо надихати тебе працювати над власним тілом. Цього разу пропонуємо тобі спробувати потужне тренування від фітнес-тренера Ніка Волкера. З його допомогою ти зможеш опрацювати всі групи м'язів, а також отримати максимум користі з походу до спортзалу. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього з Men 24!

Танцюючий тренер Нік Волкер традиційно поділився своєю тренувальною рутиною. Але цього разу він вирішив показати, яким вправам він віддає перевагу у тренажерному залі. Дивимося, надихаємося та повторюємо!

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"Який мій стиль / філософія тренувань у тренажерному залі? Передусім, я хочу почуватися здоровим. Тож моє тренування зав'язане саме на цьому. Я схильний віддавати перевагу функціональній стороні тренувань й обробці усіх основних моделей рухів для довголіття мого тіла", – розповідає він.

Для цього конкретного тренування зверни увагу, що у кожному суперсеті двосторонні рухи поєднуються з односторонніми. На думку Ніка Волкера, це допоможе тобі покращити показники сили / стабільності / розвитку.

Вибухове тренування усього тіла

1. Станова тяга: 4 підходи по 15 / 12 / 10 / 10 повторень

4 підходи по 15 / 12 / 10 / 10 повторень 2. Розгинання ніг: 3 підходи по 30 секунд / відпочинок 30 секунд

3 підходи по 30 секунд / відпочинок 30 секунд 3a. Альтернативна горизонтальна лава: 4 підходи по 12 / 12 / 10 / 10 повторень

4 підходи по 12 / 12 / 10 / 10 повторень 3b. Тяга сидячи широким хватом: 4 підходи по 12 повторень

4 підходи по 12 повторень 4a. Суворий жим сидячи: 4 підходи по 12 / 12 / 10 / 10 повторень

4 підходи по 12 / 12 / 10 / 10 повторень 4b. Тяга широкого / вузького хвату: 4 підходи по 12 повторень

4 підходи по 12 повторень 5a. Підйом штанги з EZ-грифом: 3 підходи по 15 разів

3 підходи по 15 разів 5b. Згинання на біцепс з обтяженням: 3 підходи по 10 повторень

3 підходи по 10 повторень 6a. Розгинання однією рукою через голову: 3 підходи по 15 повторень на кожну руку

3 підходи по 15 повторень на кожну руку 6b. Підйом EZ-грифа (з пусканням хвилі животом): 3 підходи по 12 повторень

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від Ніка Волкера:

Візьми на озброєння ці вправи, щоб твої походи до спортзалу не були нудними й одноманітними. А також пам'ятай про те, надмірне перевантаження себе не має нічого спільного з досягненням бажаних результатів. До цілі потрібно йти поступово, але впевнено!

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