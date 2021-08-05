Якщо ти хочеш побудувати тіло своєї мрії, то ця порада однозначно не буде зайвою у твоєму арсеналі. На неї вдалося натрапити у мережі Reddit, де користувачі активно обговорювали найкращі фітнес-рекомендації, які їм коли-небудь давали.

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Як звучить найкраща порада з фітнесу

Сотні людей прокоментували публікацію, присвячену найкращим порадам з фітнесу. І, як виявилося, найкраща з них така:

  • уникай перфекціонізму та зосередься на важкій роботі й отриманні максимальної віддачі від тренувань!

Ще одна дуже цінна порада звучить так: завжди краще чимось зайнятися, ніж сидіти на дивані, наче мішок з картоплею.

У мережі відразу ж з'явилося безліч користувачів, які розповіли про ефект цих порад. Наприклад, усвідомлення того, що результатів не видно відразу ж, дуже часто допомагає будувати тіло своєї мрії.

Ці поради допоможуть прокачати тіло
Ці поради допомагають досягнути результатів у побудові тіла мрії / Фото Unsplash

Були також дописувачі, котрі отримали конкретніші поради. Наприклад, виконання станової тяги з прямими ногами для підколінних сухожиль. Інший користувач вдячний за своє знайомство з болгарськими спліт-присіданнями.

Ми ж закликаємо тебе не розсипатися порадами у спортзалі. Особливо тоді, коли про це ніхто не просить. Якщо ж ти і сам новачок у побудові тіла власної мрії, то тобі варто пам'ятати, що її легше порівняти з марафоном, а не зі спринтом.

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