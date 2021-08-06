Поход в спортзал будет эффективным: комплекс упражнений, который прокачает все тело

Мы продолжаем вдохновлять тебя работать над собственным телом. На этот раз предлагаем тебе попробовать мощную тренировку от фитнес-тренера Ника Уолкера. С ее помощью ты сможешь проработать все группы мышц, а также извлечь максимум пользы из похода в спортзал. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего с Men 24!

Танцующий тренер Ник Уолкер традиционно поделился своей тренировочной рутиной. Но на этот раз он решил показать, каким упражнениям он отдает предпочтение в тренажерном зале. Смотрим, вдохновляемся и повторяем!

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"Каков мой стиль / философия тренировок в тренажерном зале? Прежде всего, я хочу чувствовать себя здоровым. Поэтому моя тренировка завязана именно на этом. Я склонен отдавать предпочтение функциональной стороне тренировок и обработке всех основных моделей движений для долголетия моего тела", – рассказывает он.

Для этой конкретной тренировки обрати внимание, что в каждом суперсете двусторонние движения сочетаются с односторонними. По мнению Ника Уолкера, это поможет тебе улучшить показатели силы / стабильности / развития.

Взрывная тренировка всего тела

1. Становая тяга: 4 подхода по 15 / 12 / 10 / 10 повторений

4 подхода по 15 / 12 / 10 / 10 повторений 2. Разгибание ног: 3 подхода по 30 секунд / отдых 30 секунд

3 подхода по 30 секунд / отдых 30 секунд 3a. Альтернативная горизонтальная скамья: 4 подхода по 12 / 12 / 10 / 10 повторений

4 подхода по 12 / 12 / 10 / 10 повторений 3b. Тяга сидя широким хватом: 4 подхода по 12 повторений

4 подхода по 12 повторений 4a. Строгий жим сидя: 4 подхода по 12 / 12 / 10 / 10 повторений

4 подхода по 12 / 12 / 10 / 10 повторений 4b. Тяга широкого / узкого хвата: 4 подхода по 12 повторений

4 подхода по 12 повторений 5a. Подъем штанги с EZ-грифом: 3 подхода по 15 раз

3 подхода по 15 раз 5b. Сгибания на бицепс с отягощением: 3 подхода по 10 повторений

3 подхода по 10 повторений 6a. Разгибание одной рукой за голову: 3 подхода по 15 повторений на каждую руку

3 подхода по 15 повторений на каждую руку 6b. Подъем EZ-грифа (с пусканием волны животом): 3 подхода по 12 повторений

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от Ника Уолкера:

Возьми на вооружение эти упражнения, чтобы твои походы в спортзал ни были скучными и однообразными. А также помни о том, чрезмерная перегрузка себя не имеет ничего общего с достижением желаемых результатов. К цели нужно идти постепенно, но уверенно!

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