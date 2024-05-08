Трейдер втратив майже 70 мільйонів доларів у біткойнах через аферу з рахунками: як його обманули

Криптовалютний трейдер втратив десятки мільйонів доларів через так звану "адресну аферу". Це шахрайство здійснюють зловмисники, створюючи підроблені облікові записи криптографічної адреси своєї жертви.

Ці рахунки використовують для відправки невеликої суми жертві в надії, що вона випадково перешле гроші на фальшиву адресу пізніше. Блокчейн загальнодоступний, тому шахраям легко знайти криптографічні адреси людей і розіслати жертвам підроблені транзакції для фішингу.

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Як неуважність може призвести до втрати мільйонів

До прикладу, CertiK (займається безпекою блокчейну) підтвердила в X, що виявила переказ біткоїнів на 69,3 мільйона доларів на фіктивну адресу. У підсумку криптогаманець жертви показав втрату близько 97% своїх активів на Coinbase.

PeckShield, інша фірма з безпеки, написала в X, що шахраї обміняли вкрадений біткоїн на 23 000 Ethereum, а потім переказали кошти невідь куди.

Цей випадок – незайвий доказ, що необхідно перевіряти кожну адресу перед відправленням грошей, та ніколи не копіювати адресу з історії транзакцій під час переказів.

Відправлення невеликої тестової транзакції перед здійсненням великого переказу також є ефективним методом перевірки адреси.

Криптовалютні шахраї вдаються до різних тактик та вправно обманюють своїх жертв / Фото freepik

Найкращий спосіб уникнути криптошахрайства

Згідно зі звітом ФБР про інтернет-злочинність за 2023 рік, кількість шахрайств, пов'язаних з криптовалютами, зростає. Торік воно коштувало інвесторам 3,94 мільярда, що становить понад три чверті втрат від інвестиційних шахрайств за рік.

Такого штибу криптовалютне шахрайство починається з того, що злочинці надсилають повідомлення з хибним номером, яке використовують як спосіб побудови довіри з жертвами.

яке використовують як спосіб побудови довіри з жертвами. Далі шахраї надсилають жертві невеликі платежі й заманюють її до фейкових криптоінвестицій.

й заманюють її до фейкових криптоінвестицій. А потім переривають контакт, коли жертва переказує злодію велику суму.

коли жертва переказує злодію велику суму. Шахраї, зрозуміло, намагаються змусити жертв платити у біткоїнах, щоб ці злочини не можна було відстежити.

щоб ці злочини не можна було відстежити. А ще й часто, серед інших тактик, видають себе за відомі компанії, державні установи та навіть використовують любовні інтереси.

Загалом найкращий спосіб розпізнати криптовалютну аферу – ніколи не довіряти тим, хто приймає оплату тільки в криптовалюті або обіцяє великі прибутки від сумнівних інвестицій.