Трейдер потерял почти 70 миллионов долларов в биткойнах из-за аферы со счетами: как его обманули

Криптовалютный трейдер потерял десятки миллионов долларов из-за так называемой "адресной аферы". Это мошенничество осуществляют злоумышленники, создавая поддельные учетные записи криптографического адреса своей жертвы.

Эти счета используют для отправки небольшой суммы жертве в надежде, что она потом случайно перешлет деньги на фальшивый адрес. Блокчейн общедоступен, поэтому мошенникам легко найти криптографические адреса людей и разослать жертвам поддельные транзакции для фишинга.

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Как невнимательность может привести к потере миллионов

К примеру, CertiK (занимается безопасностью блокчейна) подтвердила в X, что обнаружила перевод биткоинов на 69,3 миллиона долларов на фиктивный адрес. В итоге криптокошелек жертвы показал потерю около 97% своих активов на Coinbase.

PeckShield, другая фирма по безопасности, написала в X, что мошенники обменяли украденный биткоин на 23 000 Ethereum, а затем перевели средства неизвестно куда.

Этот случай – нелишнее доказательство, что необходимо проверять каждый адрес перед отправкой денег, и никогда не копировать адрес из истории транзакций во время переводов.

Отправка небольшой тестовой транзакции перед осуществлением крупного перевода также является эффективным методом проверки адреса.

Криптовалютные мошенники прибегают к различным тактикам и ловко обманывают своих жертв / Фото freepik

Лучший способ избежать криптомошенничества

Согласно отчету ФБР об интернет-преступности за 2023 год, количество мошенничеств, связанных с криптовалютами, растет. В прошлом году оно стоило инвесторам 3,94 миллиарда, что составляет более трех четвертей потерь от инвестиционных мошенничеств за год.

Такого рода криптовалютное мошенничество начинается с того, что преступники присылают сообщения с ложным номером, которое используют как способ построения доверия с жертвами.

которое используют как способ построения доверия с жертвами. Далее мошенники присылают жертве небольшие платежи и заманивают ее в фейковые криптоинвестиции.

и заманивают ее в фейковые криптоинвестиции. А затем прерывают контакт, когда жертва переводит вору крупную сумму.

когда жертва переводит вору крупную сумму. Мошенники, понятно, пытаются заставить жертв платить в биткоинах, чтобы эти преступления нельзя было отследить.

чтобы эти преступления нельзя было отследить. А еще и часто, среди других тактик, выдают себя за известные компании, государственные учреждения и даже используют любовные интересы.

В целом лучший способ распознать криптовалютную аферу – никогда не доверять тем, кто принимает оплату только в криптовалюте или обещает большие прибыли от сомнительных инвестиций.