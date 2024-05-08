Трейдер потерял почти 70 миллионов долларов в биткойнах из-за аферы со счетами: как его обманули
Источник:Business Insider
Криптовалютный трейдер потерял десятки миллионов долларов из-за так называемой "адресной аферы". Это мошенничество осуществляют злоумышленники, создавая поддельные учетные записи криптографического адреса своей жертвы.
Эти счета используют для отправки небольшой суммы жертве в надежде, что она потом случайно перешлет деньги на фальшивый адрес. Блокчейн общедоступен, поэтому мошенникам легко найти криптографические адреса людей и разослать жертвам поддельные транзакции для фишинга.
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Как невнимательность может привести к потере миллионов
К примеру, CertiK (занимается безопасностью блокчейна) подтвердила в X, что обнаружила перевод биткоинов на 69,3 миллиона долларов на фиктивный адрес. В итоге криптокошелек жертвы показал потерю около 97% своих активов на Coinbase.
PeckShield, другая фирма по безопасности, написала в X, что мошенники обменяли украденный биткоин на 23 000 Ethereum, а затем перевели средства неизвестно куда.
Этот случай – нелишнее доказательство, что необходимо проверять каждый адрес перед отправкой денег, и никогда не копировать адрес из истории транзакций во время переводов.
Отправка небольшой тестовой транзакции перед осуществлением крупного перевода также является эффективным методом проверки адреса.
Лучший способ избежать криптомошенничества
Согласно отчету ФБР об интернет-преступности за 2023 год, количество мошенничеств, связанных с криптовалютами, растет. В прошлом году оно стоило инвесторам 3,94 миллиарда, что составляет более трех четвертей потерь от инвестиционных мошенничеств за год.
- Такого рода криптовалютное мошенничество начинается с того, что преступники присылают сообщения с ложным номером, которое используют как способ построения доверия с жертвами.
- Далее мошенники присылают жертве небольшие платежи и заманивают ее в фейковые криптоинвестиции.
- А затем прерывают контакт, когда жертва переводит вору крупную сумму.
- Мошенники, понятно, пытаются заставить жертв платить в биткоинах, чтобы эти преступления нельзя было отследить.
- А еще и часто, среди других тактик, выдают себя за известные компании, государственные учреждения и даже используют любовные интересы.
В целом лучший способ распознать криптовалютную аферу – никогда не доверять тем, кто принимает оплату только в криптовалюте или обещает большие прибыли от сомнительных инвестиций.