Гуру фітнесу назвав 3 золоті правила здорового способу життя

Коли справа доходить до здоров'я, ми, здається, шукаємо швидші шляхи, ніж зазвичай. Гуру фітнесу Арі Бумсма поділився власним досвідом з побудови здорового способу життя. Також він дав кілька порад, які допоможуть піти на шлях істинний.

Арі Бумсма розуміє, що здоровий спосіб життя – не така уже й легка задача. Тобі потрібно буде кардинально змінити свої звички, виробивши деякі, а від деяких – позбутися раз і назавжди.

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"Ми хочемо максимально можливих змін за якомога менший час, але, врешті-решт, зміни рідко, якщо взагалі коли-небудь, є довгостроковими", – наголошує він.

3 золоті правила здорового способу життя

1. Їж невеликими порціями

Хочеш схуднути? Тоді зазвичай важливо менше їсти. Зрозуміло, не пропускаючи незамінні поживні речовини. Один зі способів їсти менше – зменшити порції. Тож не готуй надто багато їжі.

"Пам'ятай, що бути ситим – шкідливо. Ми не їмо значно більше, ніж нам потрібно. Спочатку компенсуй свої невеличкі порції горіхами або корисними закусками, сиром або йогуртом з фруктами. Таким чином, твоє тіло може поступово звикнути до нової кількості", – зауважив експерт.



Уникай великих порцій їжі та не переїдай / Фото Unsplash

2. Будь обережний з цукрами та вуглеводами

Він рекомендує намагатися уникати цукру, а також продуктів з доданим цукром.

"Занадто багато цукру у крові порушує твій гормональний баланс, тому що твоє тіло виробляє інсулін, а якщо це відбувається занадто часто, він відкладається у вигляді жиру", – розповідає Бумсма.

Іншими словами: це робить тебе товстішим. Те ж саме з вуглеводами. Зазвичай ми непомітно з'їдаємо їх занадто багато. І якщо ти не спалюватимеш калорії протягом дня, ти впевнено набиратимеш зайву вагу.



Сховай тістечка, щоб вони не муляли тобі очі / Фото Unsplash

"Було б розумно замінити вуглеводи хоча б в одному з прийомів їжі фруктами або овочами. Переконайся, що ти не кладеш на видне місце чипси, шоколад або печиво. Тримай їх у шафі, а от у полі зору – корисні продукти. Здорові закуски також можуть допомогти зменшити тягу до перекусів", – зауважує він.

3. Уникай перероблених продуктів

Щоб дотримуватися здорового способу життя, про який ти завжди мріяв, починай з основ.

"Відтепер звички складають основу того, як ти хочеш ставитися до їжі. Віддавай перевагу свіжій і різноманітній їжі, а також уникай продуктів, які виробляються на фабриці", – наголошує він.



Віддай перевагу овочам і фруктам замість перероблених продуктів / Фото Unsplash

Якщо ти снідаєш, обідаєш і вечеряєш в один і той же час щодня, твоє тіло звикає до цього. Тож ти менш схильний робити неправильний вибір. А й правда: чим довше ти очікував на їжу, тим вищими були шанси віддати перевагу чомусь шкідливому.

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Дотримуйся цих трьох золотих правил. Вони стануть фундаментом, який дозволить робити малі й упевнені кроки назустріч здоровому способу життя. Ставай кращою версією себе вчорашнього!