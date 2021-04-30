Приготування закуски з лаваша – можливість швидко та смачно підкріпитися. Для їхнього приготування не потрібно надмірних зусиль, а також шаленої затрати часу. А найкраще те, що готувати такі снеки можна просто неба, не відходячи від мангала.

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3 прості рецепти закусок з лаваша

Рулет з лаваша з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • Лаваш – 3 листи
  • Крабові палички – 300 грамів
  • Варені яйця – 4 штуки
  • Консервована кукурудза – 1 банка
  • Пекінська капуста або листя салату
  • Майонез або м'який крем-сир


Рулет з лаваша з крабовими паличками подарує відчуття свята / Фото Foodman

Приготування:

  1. Варені яйця натри на крупній терці.
  2. Крабові палички наріж кубиками.
  3. Капусту або листя салату наріж дрібно.
  4. Лист лаваша рівномірно змасти майонезом або крем-сиром. Зверху присип капусти або салату.
  5. Наступний лист лаваша змасти майонезом, а також присип крабовими паличками.
  6. Останній шар – кукурудза та варені яйця.
  7. Згортай листи лаваша у щільний рулет, замотай у харчову плівку та поклади до холодильника на 1 годину.
  8. Наріж рулет на невеликі порції та насолоджуйся!

Закуска в лаваші з сиром

Інгредієнти:

  • Ковбаса
  • Сир
  • Зелена цибуля
  • Майонез
  • Лаваш
  • Варені яйця – 1 – 2 штуки
  • Сіль та перець – на смак


Закуску з сиром можна смажити як на пательні, так і на мангалі / Фото Takprosto

Приготування:

  1. Ковбасу, сир та яйця натри на терці. Наріж зелену цибулю.
  2. Усі підготовлені інгредієнти змішай з майонезом.
  3. Виклади готову суміш на лаваш, а також скрути у рулет. Наріж на порції.

*можеш з сирих яєць зробити кляр, посмаживши шматки рулету в ньому.

Грибні конвертики з лаваша

Інгредієнти:

  • Печериці – 450 грамів
  • Цибуля – 1 штука
  • Лаваш – 1 пачка
  • Сир Сулугуні – 300 грамів
  • Оливкова олія – 10 – 20 грамів
  • Спеції на смак


Грибні конвертики з лаваша сподобаються тим, хто не їсть м'яса / Фото Zira

Приготування:

  1. Розігрій сковороду, влий небагато оливкової олії та посмаж у ній нарізані гриби й цибулю.
  2. Спочатку тушкуй їх на середньому вогні, а потім легко обсмаж на більшому.
  3. Готову начинку охолоджуємо та поєднуємо з тертим сиром. Добряче усе перемішуємо.
  4. Лаваш нарізаємо на смужки та викладаємо начинку, формуючи трикутники.
  5. Обсмажуй трикутники або на пательні, або на мангалі з двох сторін.

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Приготуй своїм друзям ці круті закуски з лаваша. Вони однозначно стануть відмінним доповненням не лише святкового столу, а й класного пікніка. Скористайся затяжними вихідними сповна, насолоджуючись не лише смачною їжею, а й можливістю провести час з людьми, яких ти любиш!