Тримайся від них якомога далі: 5 типів жінок, з якими не варто будувати стосунки

Кохання і захоплення – це добре, але слід бути дещо прагматичним, коли мовиться про серйозні стосунки. На думку психологів, є певні риси, яких слід побоюватися, адже вони можуть перетворити твоє життя на пекло. Особливо, якщо ти ще й захочеш побудувати сім'ю.

На жаль, ми лише з часом починаємо краще пізнавати людину, з якою зустрічаємося. Але є все ж тривожні дзвіночки, які проявляються практично відразу ж. І на них ми загостримо нашу увагу.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

До твоєї уваги 5 типів жінок, з якими не варто будувати стосунки та думати про сім'ю. Ми тебе попередили...

1. Патологічна брехуха

Іноді така жінка бреше та поводиться досить таємничо. Ніколи не будуй стосунки з тими, хто приховує щось від тебе. Такі люди іноді мають у своїй шафі такі скелети, які можуть раз і назавжди зіпсувати твоє життя.

Часом патологічні брехуни так багато брешуть, що починають вірити у все, ніби це є насправді. І найгірше те, що ти й сам починаєш у все це вірити. Тож маєш усі шанси стати частиною її вигаданого світу, який не має нічого спільного з реальністю.

2. Лицемірка

Є жінки, які говорять одне, а роблять зовсім інше. Тож будь обережним, адже одного разу жертвою її лицемірних випадів станеш ти сам. Тобі вона казатиме, що у вас найкращий у житті секс. А от подругам за коктейлями скаржитиметься на те, що у ліжку ти геть ні на що не здатний. Тобі це треба?



Така дівчина може бути недостатньо відвертою з тобою / Фото Unsplash

3. Гра в жертву

Є ціла велика категорія людей, які весь час ниють. Вони грають у жертву та налаштовані дуже негативно. Якщо хтось скривдив їх у минулому, вони не дозволять цьому піти з їхнього життя. Тож вони буквально звинувачуватимуть у своїх бідах усіх навколо. І найгірше у цій ситуації те, що ти завжди здаватимешся їй кривдником. Навіть у тих ситуаціях, коли хотітимеш зробити щось хороше для неї.

4. Нарцисична особистість

Нарциси – той іще біль. Спочатку такі особистості здаються цікавими, впевненими та навіть милими. Але зрештою ти просто захочеш втекти. А іноді такої можливості уже не буде. Такі люди думають, що весь світ обертається навколо них, а вони – точка тяжіння. Вони "ніколи не помиляються", тож це завжди робитимеш ти!

5. Невпевнені у собі

Такі люди висмоктують з тебе емоції, і навіть якщо вони й погодяться на серйозні стосунки, то завжди будуть не впевнені в тому, на що підписалися. Такі особистості завжди напоготові. Що б ти не зробив, вони очікуватимуть ножа у спину. І це той негатив, якого ти повинен уникати задля свого ж добробуту.



Недостатня впевненість негативно впливає на стосунки / Фото Unsplash

Це цікаво Правила ідеального флірту в мережі: як гарантувати собі реальне побачення

Від таких панянок краще триматися якомога далі. Це все задля твого ж блага. Якщо ж ти не послухаєш нас, то будь готовим до справжніх емоційних каруселей.