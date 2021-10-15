Фліртувати у мережі дуже і дуже непросто. З одного боку ти можеш собі дозволити геть усе. А з іншого – можна перестаратися, тож рибка зірветься з гачка. Лови 5 правил флірту у мережі. Вони допоможуть віртуальне побачення перетворити на реальне.

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1. Веди світські бесіди

Ти, звичайно ж, можеш відразу ж запропонувати їй зустрітися на каві. Але будь готовим до відмови. Жінці потрібно краще тебе пізнати. І лише після цього вона буде готова зустрітися з тобою. Панянки використовують світські бесіди перед побаченням, щоб переконатися, що певний чоловік не психопат. Якщо ти, як чоловік, не хочеш спілкуватися в мережі, це може викликати у неї підозри.



Світські бесіди дозволяють жінкам краще тебе пізнати / Фото Unsplash

2. Задавай тон

Тобі потрібно бути невимушеним і легким у спілкуванні. Уникай на початку складних тем, які можуть викликати конфліктні ситуації. Також спробуй зробити усе для того, щоб у спілкуванні з тобою вона не відчувала дискомфорту. І, будь ласка, ніколи не відписуй одним словом. Це подобається панянкам найменше.

3. Не будь надто впевненим у собі

Здавалося б, дивна порада. Але, повір, вона дуже тобі допоможе. Жінкам подобаються впевнені чоловіки, але ця впевненість не повинна на них тиснути. Тож краще дозволити собі бути собою: іноді незграбним, іноді надто самовпевненим. Але собою. Усе ж не може бути надто гладко. В інакшому випадку вона подумає, що ти намагаєшся видавати себе за того, ким не є.



Будь впевненим, але без перекосів / Фото Unsplash

4. Додай трохи недоступності

Жінкам, як і чоловікам, подобається певна недоступність. Але тут потрібно бути максимально обережним. Якщо ти не відписуватимеш по кілька днів, то не потрібно дивуватися, що вона пішла на побачення з іншим. Просто не потрібно поводитися так, ніби ти цілодобово не відходиш від смартфона й очікуєш на її повідомлення. Це теж може здатися дуже підозрілим.

5. Запроси її на побачення

А от тепер ти можеш сміливо запропонувати їй зустрітися в кафе. Але зроби це максимально невимушено. Можеш, наприклад, сказати, що тобі шалено сподобалося її почуття гумору і ти хотів би послухати її сміх при зустрічі. Додай певної персоналізації, щоб вона мала більше бажання зустрітися з тобою. Але не тисни на неї!



Тепер можеш сміливо запрошувати її на побачення / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою знайомство на Tinder має усі шанси стати початком нових стосунків. Або, хоча б, нової пригоди. Головне – будь собою!