Майстри прокачали Triumph Speed ​​Triple після 7 років простою в гаражі: фото

Перш ніж Брайс Геннеберт почав будувати гоночні байки в майстерні Workhorse Speed ​​Shop, він разом з другом керував іншою – Kruz Company. Шляхи двох бельгійських друзів нещодавно розійшлися. І є в цьому одна помітна жертва: Triumph Speed ​​Triple. Саме про цей байк ми й поговоримо цього разу.

Брайс і його колишній партнер Олів'є вперше взяли на себе Triumph Speed ​​Triple 1050 7 років тому. Вони мали намір побудувати його з монококовим корпусом з вуглецевого волокна. Але це все, що їм вдалося. І коли їхні шляхи розійшлися, Олів'є отримав роботу на повну ставку, а Брайс зайнявся новими проєктами.

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Майстри взялися за цей мотоцикл 7 років тому

Про Speed ​​Triple майже забули. Потім, минулого літа, клієнт Брайса зателефонував йому та спитав, чи є у нього час для збірки. На щастя, у майстра було достатньо вільного місця у графіку, тому він струсив пил з Triumph 2009 року та повернувся до нього.

Попри те, що він був сформований 7 років тому, дизайн нестандартного кузова Triumph не застарів. І це добре, тому що для його створення потрібні були значні зусилля. Брайс зізнається, що виготовити такий монокок – непросто.



За роки дизайн мотоцикла не застарів, що потішило майстрів

"Я сформував його зі шматків ізоляційної піни. Потім ми вирішили відсканувати форму в 3D. У той час 3D-сканування було досить рідкісним, а також складним. Тож це була епічна пригода, яка не спрацювала", – додав він.

Його друг Крістоф з Formae Design створив CAD-модель з піноблоку. Після цього першого нескінченного кроку, Брайс попросив іншого хлопця побудувати форми та деталь з вуглецевого волокна. Цей етап проєкту зайняв понад рік.



Для створення нового дизайну використовували 3D-сканування

Уся конструкція важить близько 2 кілограми. Вона встановлена на новому підрамнику з хромомолібдена (Брайс замінив підрамник, який вони спочатку побудували). Під ним розташований 13-літровий алюмінієвий паливний елемент, виготовлений за індивідуальним замовленням. Мотоцикл був перероблений навколо блоку управління Motogadget mo.unit, а всі компоненти заховані під хвостовою частиною та паливним елементом.



Загалом конструкція важить близько 2 кілограми

Кришка, яка заокруглила задню частину хвоста, – деталь, надрукована на 3D-принтері. В неї вбудовані задні ліхтарі та сигнали поворотів від Highsider. Нагорі – виготовлене на замовлення сидіння від одного з майстрів Європи: Silver Machine з Амстердама.



Над сидінням мотоцикла працював майстер з Амстердама

Брайс залишив колеса Speed ​​Triple та гальма Brembo, але модернізував підвіску за допомогою картриджів вилки та заднього амортизатора від Nitron. Хомути – оброблені на верстаті ЧПК елементи від Vinco Racing, створені за дизайном Брайса. В кабіні також є нові кліпси, міні-перемикачі Motogadget, гальма Brembo й органи управління зчеплення Harris Performance.



Майстер вирішив залишити оригінальні колеса та гальма

Спереду – крило з вуглецевого волокна, ззаду – захист ланцюга LSL, а також кришка паливного бака, резервуари для рідини та задні комплекти від Rizoma. Вихлоп – повністю титанова система від Zard, але це єдина блискуча частина мотоцикла. Брайс закінчив більшість інших частин у чорному кольорі Cerakote.

Він вважає, що Speed ​​Triple втратив близько 35 кілограмів під час збирання, отримавши при цьому агресивнішу посадку. І тепер, коли це, нарешті, зроблено, він хоче запропонувати його у вигляді комплекту з додатковими деталями.



Байк помітно "схуднув" внаслідок модернізації

"Мета полягає в тому, щоб вартість базової версії комплекту не перевищувала 12 тисяч євро, включаючи байк-донор. Це хороший, потужний і популярний байк. У нього крутий двигун, на якому дійсно весело їздити у будь-яких умовах", – підкреслив Брайс.

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Зауважимо, що майстер уже веде перемовини з клієнтами, які хотіли б, щоб їхні Street Triple отримали такий же дизайн. Тож підозрюємо, що ми побачимо ще достатньо подібних кастомних мотоциклів.

Усі фото Antoine Hotermans