Прежде чем Брайс Геннеберт начал строить гоночные байки в мастерской Workhorse Speed Shop, он вместе с другом руководил другой – Kruz Company. Пути двух бельгийских друзей недавно разошлись. И в этом одна заметная жертва: Triumph Speed Triple. Именно об этом байке мы и поговорим сейчас.

Брайс и его бывший партнер Оливье впервые взяли на себя Triumph Speed ​​Triple 1050 7 лет назад. Они намеревались построить его с монококовым корпусом из углеродного волокна. Но это все, что им удалось. И когда их пути разошлись, Оливье получил работу на полную ставку, а Брайс занялся новыми проектами.

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Мастера взялись за этот мотоцикл 7 лет назад

О Speed ​​Triple почти забыли. Затем, прошлым летом, клиент Брайса позвонил ему и спросил, есть ли у него время для сборки. К счастью, у мастера было достаточно свободного места в графике, поэтому он стряхнул пыль с Triumph 2009 и вернулся к нему.

Несмотря на то, что он был сформирован 7 лет назад, дизайн нестандартного кузова Triumph не устарел. И это хорошо, потому что для его создания потребовались значительные усилия. Брайс признается, что изготовить такой монокок – непросто.



За годы дизайн мотоцикла не устарел, что порадовало мастеров

"Я сформировал его из кусков изоляционной пены. Затем мы решили отсканировать форму в 3D. В то время 3D-сканирование было достаточно редким, а также сложным. Поэтому это было эпическое приключение, которое не сработало", – добавил он.

Его друг Кристоф с Formae Design создал CAD-модель из пеноблока. После этого первого бесконечного шага, Брайс попросил другого парня построить формы и деталь из углеродного волокна. Этот этап проекта занял больше года.



Для создания нового дизайна использовали 3D-сканирования

Вся конструкция весит около 2 килограмма. Она установлена на новом подрамнике с хромомолибдена (Брайс заменил подрамник, который они сначала построили). Под ним расположен 13-литровый алюминиевый топливный элемент, изготовленный по индивидуальному заказу. Мотоцикл был переделан вокруг блока управления Motogadget mo.unit, а все компоненты спрятаны под хвостовой частью и топливным элементом.



В общем конструкция весит около 2 килограмма

Крышка, которая закруглила заднюю часть хвоста, – деталь, напечатанная на 3D-принтере. В нее встроены задние фонари и сигналы поворотов от Highsider. Наверху – изготовленное на заказ сиденье от одного из мастеров Европы: Silver Machine из Амстердама.



Над сиденьем мотоцикла работал мастер из Амстердама

Брайс оставил колеса Speed Triple и тормоза Brembo, но модернизировал подвеску с помощью картриджей вилки и заднего амортизатора от Nitron. Хомуты – обработанные на станке ЧПУ элементы от Vinco Racing, созданные по дизайну Брайса. В кабине также новые клипсы, мини-переключатели Motogadget, тормоза Brembo и органы управления сцепления Harris Performance.



Мастер решил оставить оригинальные колеса и тормоза

Впереди – крыло из углеродного волокна, сзади – защита цепи LSL, а также крышка топливного бака, резервуары для воды и задние комплекты от Rizoma. Выхлоп – полностью титановая система от Zard, но это единственная блестящая часть мотоцикла. Брайс закончил большинство других частей в черном цвете Cerakote.

Он считает, что Speed Triple потерял около 35 килограммов во время сборки, получив при этом более агрессивную посадку. И теперь, когда это, наконец, сделано, он хочет предложить его в виде комплекта с дополнительными деталями.



Байк заметно "похудел" в результате модернизации

"Цель состоит в том, чтобы стоимость базовой версии комплекта не превышала 12 000 евро, включая байк-донор. Это хороший, мощный и популярный байк. У него крутой двигатель, на котором действительно весело ездить в любых условиях", – подчеркнул Брайс.

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Заметим, что мастер уже ведет переговоры с клиентами, которые хотели бы, чтобы их Street Triple получили такой же дизайн. Поэтому подозреваем, что мы увидим еще достаточно подобных кастомных мотоциклов.