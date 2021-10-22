Цей простий трюк дозволить тобі полюбити біг

Для декого біг на біговій доріжці без навушників може здатися суцільною агонією. І, на щастя, наука пояснює, чому так відбувається. Дослідження також підкидає кілька ідей, які допоможуть полюбити цю фізичну активність.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у Human Kinetics Journal, відволікання себе під час бігу може стати ключем до підвищення ефективності виконання цієї вправи. Тож пора нарешті відмовитися від твердження, що під час бігу слухати музику – кепська ідея.

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І хоч це було невелике дослідження, в якому брали участь 20 жінок віком від 18 до 30 років, воно пролило світло на біг. Учасницям вимірювали рівень кисню, дихання, частоту серцевих скорочень, рівень лактату в крові та напругу. Усе для того, щоб визначити продуктивність під час бігу на біговій доріжці протягом 60 хвилин на 70% їхньої максимальної швидкості.

Результати дослідження

Дослідження показало, що коли учасники відволікалися на зовнішні подразники, вони споживали менше кисню, мали нижчий рівень лактату в крові, а також нижчий рейтинг сприйманого навантаження. Усе це в порівнянні з тими, хто зосередився лише на бігу.

Зауважимо, що це не перше дослідження, в якому перевіряється сила відволікання уваги, також відома як гіпотеза обмеженої дії. Згідно з журналом Motor Behavior, у 2017 році стрибуни у довжину, які зосередилися на тому, де приземлитися, а не на техніці стрибків, стрибнули далі.



Відволікання від самого бігу дозволяє покращувати результати / Фото Unsplash

Гіпотеза обмеженої дії продовжувала підтверджуватися для безлічі видів діяльності: від змагань з веслування до базових м'язових вправ. Це призводило до покращення рухів і витривалості, адже суб'єкт зосереджувався на зовнішніх стимулах, а не на внутрішніх.

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Чи готуєшся ти до марафону, або виконуєш звичайну пробіжку, ти можеш очікувати, що зможеш досягнути кращих результатів, якщо тебе щось відволікатиме. І зовсім необов'язково слухати музику. Можна завантажити аудіокнигу або подкасти. Або просто зосереджуйся на звуках навколо. Усе це дозволить отримати більше від бігу.