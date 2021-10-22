Этот простой трюк позволит тебе полюбить бег

Для некоторых бег на беговой дорожке без наушников может показаться сплошной агонией. И, к счастью, наука объясняет, почему так происходит. Исследование также подбрасывает несколько идей, которые помогут полюбить эту физическую активность.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Human Kinetics Journal, отвлечение себя во время бега может стать ключом к повышению эффективности выполнения этого упражнения. Поэтому пора наконец отказаться от утверждения, что во время бега слушать музыку – плохая идея.

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И хотя это было небольшое исследование, в котором принимали участие 20 женщин в возрасте от 18 до 30 лет, оно пролило свет на бег. Участницам измеряли уровень кислорода, дыхание, частоту сердечных сокращений, уровень лактата в крови и напряжение. Все для того, чтобы определить производительность во время бега на беговой дорожке в течение 60 минут на 70% их максимальной скорости.

Результаты исследования

Исследование показало, что когда участники отвлекались на внешние раздражители, они потребляли меньше кислорода, имели низкий уровень лактата в крови, а также низкий рейтинг воспринимаемой нагрузки. Все это по сравнению с теми, кто сосредоточился лишь на бегу.

Заметим, что это не первое исследование, в котором проверяется сила отвлечения внимания, также известная как гипотеза ограниченного действия. Согласно журналу Motor Behavior, в 2017 году прыгуны в длину, которые сосредоточились на том, где приземлиться, а не на технике прыжков, прыгнули дальше.



Отвлечения от самого бега позволяет улучшать результаты / Фото Unsplash

Гипотеза ограниченного действия продолжала подтверждаться для множества видов деятельности: от соревнований по гребле к базовым мышечным упражнениям. Это приводило к улучшению движений и выносливости, ведь субъект сосредоточен на внешних стимулах, а не на внутренних.

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Готовишься ли ты к марафону, или выполняешь обычную пробежку, ты можешь ожидать, что сможешь достичь лучших результатов, если тебя будет что-то отвлекать. И совсем необязательно слушать музыку. Можно загрузить аудиокнигу или подкасты. Или просто сосредотачивайся на звуках вокруг. Все это позволит получить больше от бега.