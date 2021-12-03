Ці 5 поз подарують незабутнє задоволення під час сексу

Чи можна додати до інтимного життя трохи вогнику? Звичайно ж, можна. Для цього варто, наприклад, взяти на озброєння кілька нових секс-поз. Вони не лише удосконалять інтимний процес, а й дозволять отримати ще більше задоволення.

До твоєї уваги 5 секс-поз, які забезпечать тобі неабияке задоволення. Скористайся ними, щоб вдосталь прокачати своє інтимне життя. Гарантуємо, твоя партнерка буде задоволена!

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1. Соус з кренделем

Перевага цієї позиції полягає в тому, що ви можете дивитися один одному в очі, поки вона насолоджується глибшим проникненням. Експерти стверджують, що за відчуттями цей варіант можна порівняти з doggy-style. А ще у тебе будуть вільні руки, щоб припідняти свою партнерку. Це дозволить зробити процес ще більш інтимним. Тож будь готовим до справжнього фонтану задоволення.



Візьми на озброєння позу Соус з кренделем / Ілюстрація womenshealthmag

2. Праска

Ця поза забезпечує їй інтенсивну вагінальну стимуляцію. Ти можеш заглибитись у її бажання. Вона лежить на животі, можливо на подушці, стегнами вгору. Ти ж сідаєш на неї та входиш. У цій позиції рекомендуємо зосереджуватися на повільних і плавних рухах. Це дозволить отримати ще більше насолоди від процесу.



Варто спробувати секс у позі Праска / Ілюстрація womenshealthmag

3. G-свист

Для глибшого проникнення вона лежатиме на спині з піднятими вгору ногами, а ти входиш у неї ззаду. Злегка нахили її стегна та поклади ноги собі на плечі. Оскільки вона тримає ноги у повітрі, вхід у піхву звужується, що створює додаткове тертя.



G-свист гарантує глибоке проникнення під час сексу / Ілюстрація womenshealthmag

4. Помічник вершниці

У цій позиції у тебе немає контролю. Вона сяде на тебе зверху, рухаючись уперед і назад. Ти ж можеш лише допомогти їй, хапаючись за стегна та рухаючись з кожним поштовхом.



У цій позиції основна активність лежить на партнерці / Ілюстрація womenshealthmag

5. Обличчям до обличчя

Оскільки ви обидва сидите, це ідеальна поза для гри у секс-марафон! Зроби цей процес ще інтимнішим, продовжуючи дивитися один на одного та балувати один одного.



Це інтимна позиція, яка сподобається кожному / Ілюстрація womenshealthmag

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Візьми на озброєння ці секс-пози. Вони не лише дозволять прокачати інтимне життя, а й подарують неабияке задоволення вам обом. Не бійтеся експериментувати, адже саме це робить це приємне заняття ще цікавішим