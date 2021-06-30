Звичайно ж, кожен із нас різний. Тож не дивно, що відрізняються не лише вподобання у сексі, а й традиційні ритуали, які йдуть після нього. Чим же займаються різні знаки Зодіаку відразу ж після сексу, читай далі.

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Овен: може забути ім'я

Якщо Овен займається сексом на одну ніч, може трапитися, що він не може згадати ім'я свого партнера після сексу. Натомість Овни у стосунках відразу ж після сексу можуть думати про наступний проєкт. Тож не варто очікувати на обійми та лежання в ліжку.

Телець: може заснути

Що потрібно Тельцю після сексу? Звичайно ж, здоровий сон. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, обожнюють трохи подрімати після сексу. І тут не потрібно себе звинувачувати. Виклався на всі 100 відсотків, то можна й відпочити.



Тельці можуть просто заснути після сексу / Фото Unsplash

Близнюки: відволікається на щось інше

Як і Овен, Близнюки легко відволікаються та відразу після сексу можуть присвятити свої думки чомусь іншому. Наприклад, потрібно перевірити електронну пошту або розвісити білизну. Так ще й вийшов новий епізод довгоочікуваного серіалу.

Рак: обожнює обійматися

Раку потрібен час, щоб провести кілька хвилин у ліжку після сексу. Тож вони з величезним задоволенням цілуються, обіймаються. Не виключено, що усе це стане початком продовження.

Лев: очікує на захоплення

Леви люблять бути у центрі уваги – навіть у ліжку. Тому після сексу він витратить ще кілька хвилин, аналізуючи секс і свою поведінку. Звичайно ж, Леви пишаються собою. Тож потрібно, щоб партнер лише захоплювався ними.



Леви очікують на те, щоб ними захоплювалися після сексу / Фото Unsplash

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Діва: висловить свої претензії

У Діви високі стандарти щодо сексу. Під час нього цей знак Зодіаку точно все запам'ятовує, щоб відразу після сексу сказати партнерові, чого він хотів би наступного разу. Усе, звичайно ж, для покращення інтимного життя.

Терези: хоче почути компліменти

Терези люблять компліменти та нагадування про те, наскільки вони круті в ліжку. Майже як Леви, але останні й без того знають, що вони були на висоті.

Скорпіон: займається аналізом

"Чи достатньо я хороший?", "А партнерові дійсно сподобалося?". Скорпіон не почувається впевненим під час сексу. Тож не дивно, що після інтимної зустрічі він може ненадовго закритися в собі, зайнявшись аналізом.

Стрілець: відволічеться на келих вина

Стрілець, як і Скорпіон, не є одним з найбільш упевнених знаків Зодіаку, коли справа стосується сексу. Тож після плотських втіх він любить відволіктися келихом вина, сигаретою або чимось подібним. Усе для того, щоб відтермінувати думки про те, чи був він хороший у сексі.

Козеріг: побіжить у душ

Козерогові потрібна чистота та свіжість. Ось чому він відразу ж біжить у душ після сексу. З ароматом гелю для душу він дійсно добре почувається та відроджується після інтимної зустрічі.



Козероги після сексу відразу ж побіжать у душ / Фото Unsplash

Водолій: говоритиме цілу ніч

Водоліям подобається проводити час після сексу в обіймах. Вони можуть годинами говорити про все на світі. Це важливо для цього знаку Зодіаку, адже свідчить про міцний зв'язок з партнером.

Риби: може заплакати

Через емоційність Риби може трапитися так, що секс супроводжуватиметься навіть сльозами. Чому? А тому, що це було б дуже ефектне доповнення інтимної зустрічі, яке запам'ятається надовго.

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Ну що, впізнав себе або свою кохану? Чи ви після сексу поводитеся зовсім інакше?