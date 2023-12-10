Завжди сумніваються у своїх партнерах: з цими знаками Зодіаку складно будувати стосунки

Стосунки часто балансують між довірою і невпевненістю. І для декого сумніви здаються більш вродженими, ніж для інших.

Ось шість знаків Зодіаку, які мають природну схильність до підозрілості щодо своїх партнерів. Їхні астрологічні риси схиляють до того, що вони ставлять під сумнів наміри та дії своїх близьких, делікатно балансуючи між довірою та скептицизмом у своїх романтичних стосунках. Детальніше про ці знаки розповів Шарад Тапарія, експерт з астрології з Всеіндійського інституту окультних наук і істинного васту.

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1. Овен

Люди з асцендентом Овна, яким керує Марс, часто демонструють владні риси, схожі на лідерство. У контексті стосунків сьомий дім Овна відповідає Терезам, якими керує Венера. Попри те, що Марс і Венера нейтральні одна до одної, Венера уособлює такі якості, як поцінування краси, красномовство і артистизм. Натомість Марс, як управитель, має тенденцію до більш прямолінійної, а часом і сильної поведінки.

Таке поєднання з притаманним Овнам вогненним характером може призвести до того, що партнер буде схильний стверджувати своє домінування і підтримувати наполегливий і допитливий характер у їхніх стосунках.

2. Лев

Керовані Сонцем, нащадки Лева мають сьомий дім у Водолії, яким керує Сатурн. Сонце часто називають батьком Сатурна, але їхні стосунки позначені вродженою недовірою. Лев, відомий своєю суворістю, вступає в конфлікт з Сатурном, який віддає перевагу законності і любові. Як наслідок, люди з висхідним знаком Лева схильні до жорсткої і наполегливої поведінки.



Леви можуть бути жорсткими та наполегливими / Фото Drazen Zigic

3. Діва

Під управлінням Меркурія асценденти Діви демонструють подвійну натуру. Їхній сьомий дім у Рибах, яким управляє Юпітер, підкреслює цю подвійність. Юпітер, благотворна планета, що уособлює мудрість, протистоїть Меркурію, планеті знань. Отже, люди з асцендентами в Діві часто борються з нерішучістю, проявляючи підозрілу схильність до своїх партнерів.

4. Скорпіон

Скорпіони, якими керує Марс, стикаються з Тельцем у своєму сьомому домі, яким керує Венера. Венера уособлює любов, чарівність і красу, на відміну від владного і суворого характеру Марса. Ця динаміка створює сценарій, за яким Скорпіони часто прагнуть домінувати над Тельцем і підтримувати дослідницьку поведінку, попри нейтральні відносини між Марсом і Венерою.

5. Козоріг

Сатурн управляє Козерогом, в той час, як його сьомий дім перебуває у Раку, під управлінням Місяця. Сатурн і Місяць ворогують між собою. Прохолодна і водяниста природа Місяця вступає в конфлікт з недовірливим характером Сатурна. Це призводить до постійного відчуття невпевненості і підозрілості між людьми з асцендентами в Козерогові та їхніми партнерами.



Козорогам властиво підозрювати інших / Фото Stefa Merpik

6. Водолій

Сатурн панує над асцендентами Водолія, виховуючи почуття чесності і дотримання законів. Однак їхній сьомий дім, Лев, яким керує Сонце, ініціює конфлікти через розбіжності між Сатурном і Сонцем. Тому ті, у кого асцендент у Водолії, схильні з підозрою ставитися до своїх партнерів у знаку Лева і пильно стежити за ними.

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Наостанок додамо, що всі представники певних знаків Зодіаку однакові. Якщо хтось потрапив до цього списку, то не факт, що він проявлятиме сумніви у своєму партнері. Але варто бути до цього готовими.