Однак деякі слова можуть мати довготривалий негативний вплив на почуття, довіру та самооцінку нашого партнера. На думку психотерапевтів, є речі, які ніколи не варто говорити своєму партнеру, оскільки вони можуть завдати серйозної шкоди вашим стосункам. Ось п'ять з них.

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1. "Ти така сама, як твої [батьки/брат/сестра/колишній]"

Порівнювати свою партнерку з кимось іншим, особливо з тим, з ким у нього негативні стосунки, – це правильний спосіб образити її почуття і змусити його відчути себе неадекватною.

Це також показує, що ти не цінуєш її такою, якою вона є, і що у тебе нереалістичні очікування від неї. Замість того, щоб порівнювати, спробуй зосередитися на сильних сторонах і якостях твоєї партнерки і висловити свою вдячність за них.



Не варто порівнювати її з іншими / Фото Drazen Zigic

2. "Ти завжди/ніколи [щось] не робиш"

Використання абсолютних слів на кшталт "завжди" або "ніколи" може змусити твою партнерку відчути себе атакованою і незахищеною. Вона також може відчути, що ти не помічаєш і не визнаєш моменти, коли вона робить щось правильно, або коли вона намагається змінитися.

Замість того, щоб використовувати узагальнення, намагайся говорити про те, що тебе турбує, конкретно і фактологічно, і використовуй "Я"-висловлювання, щоб висловити свої почуття і потреби.

3. "Якби ти мене кохала, ти б [зробила щось]"

Це форма маніпуляції та звинувачення, яка може підірвати довіру та повагу у ваших стосунках. Вона також може змусити твою партнерку відчути, що ти не цінуєш її думки, вподобання чи межі, і що ти дбаєш лише про свої власні потреби.

Замість того, щоб використовувати умовну любов, намагайся поважати вибір і самостійність твоєї партнерки, а також йти на компроміс, коли це можливо.

4. "Ти така [негативна/критична/вперта/тощо]"

Фрази такого типу можуть ненавмисно зачепити почуття твоєї партнерки та змусити її захищатися. Це може виглядати так, ніби ти не приймаєш її такою, якою вона є, і не хочеш, щоб вона змінилася.

Натомість ефективніше пояснити, які конкретні дії чи ситуації тебе турбують. Розповідь про те, що ти відчуваєш через ці дії, використовуючи "Я"-висловлювання, наприклад, "Я засмучуюсь, коли..." або "Мені потрібно поговорити про...", допомагає партнерці зрозуміти твої емоції, не відчуваючи при цьому критики.

Йдеться про те, щоб знайти способи спілкування, які допоможуть вам обом краще розуміти один одного і працювати разом, щоб зробити речі більш гладкими.



Такі фрази можуть зачепити її почуття / Фото Stefa Merpik

5. "Байдуже"

Говорячи "байдуже" під час суперечки, ти можеш ненавмисно передати відчуття зневаги або відсутності інтересу до того, що говорить твоя партнерка. У неї може скластися враження, що її ігнорують або що її думки та почуття не мають значення. Це може створити бар'єр у спілкуванні та розв'язання проблем.

Натомість, проявляючи щиру зацікавленість, активно слухаючи та співпереживаючи точку зору партнерки, ти можеш сприяти створенню більш відкритої та турботливої атмосфери у ваших стосунках. Виділення часу на те, щоб зрозуміти точку зору один одного, може допомогти зміцнити ваш зв'язок і створити простір, де ви обоє відчуваєте, що вас цінують.

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Не забувай, що шлях до щасливих і гармонійних стосунків лежить також через правильну комунікацію. Тож старайся уникати ситуацій, коли якась одна фраза може вкрай негативно вплинути на клімат між вами.