Вот шесть знаков Зодиака, имеющих естественную склонность к подозрительности по отношению к своим партнерам. Их астрологические черты склоняют к тому, что они подвергают сомнению намерения и действия своих близких, деликатно балансируя между доверием и скептицизмом в своих романтических отношениях. Подробнее об этих знаках рассказал Шарад Тапария, эксперт по астрологии из Всеиндийского института оккультных наук и истинного васта.

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1. Овен

Люди с асцендентом Овна, которым руководит Марс, часто демонстрируют властные черты, похожие на лидерство. В контексте отношений седьмой дом Овна отвечает Весам, которыми руководит Венера. Несмотря на то, что Марс и Венера нейтральны друг другу, Венера олицетворяет такие качества, как оценка красоты, красноречие и артистизм. Вместо этого Марс, как управляющий, имеет тенденцию к более прямолинейному, а порой и сильному поведению.

Такое сочетание с присущим Овнам огненным характером может привести к тому, что партнер будет склонен утверждать свое доминирование и поддерживать настойчивый и любознательный характер в их отношениях.

2. Лев

Управляемые Солнцем потомки Льва имеют седьмой дом в Водолее, которым руководит Сатурн. Солнце часто называют отцом Сатурна, но их отношения обозначены врожденным недоверием. Лев, известный своей суровостью, вступает в конфликт с Сатурном, предпочитающий законность и любовь. Как следствие, люди с восходящим знаком Льва склонны к жесткому и настойчивому поведению.



Львы могут быть жесткими и настойчивыми / Фото Drazen Zigic

3. Дева

Под управлением Меркурия асценденты Девы демонстрируют двойную натуру. Их седьмой дом в Рыбах, которым управляет Юпитер, подчеркивает эту двойственность. Юпитер, благотворная планета, олицетворяющая мудрость, противостоит Меркурию, планете знаний. Итак, люди с асцендентами в Деве часто борются с нерешительностью, проявляя подозрительную склонность к своим партнерам.

4. Скорпион

Скорпионы, которыми управляет Марс, сталкиваются с Тельцем в своем седьмом доме, которым управляет Венера. Венера олицетворяет любовь, обаяние и красоту, в отличие от властного и сурового характера Марса. Эта динамика создает сценарий, по которому Скорпионы часто стремятся доминировать над Тельцом. и поддерживать исследовательское поведение, несмотря на нейтральные отношения между Марсом и Венерой.

5. Козерог

Сатурн управляет Козерогом, в то время как его седьмой дом находится в Раке под управлением Луны. Сатурн и Луна враждуют между собой. Прохладная и водянистая природа Луны вступает в конфликт с мнительным характером Сатурна. Это приводит к постоянного ощущения неуверенности и подозрительности между людьми с асцендентами в Козероге и их партнерами.



Козорогам свойственно подозревать других / Фото Stefa Merpik

6. Водолей

Сатурн властвует над асцендентами Водолея, воспитывая чувство честности и соблюдения законов. Однако их седьмой дом, Лев, которым управляет Солнце, инициирует конфликты из-за разногласий между Сатурном и Солнцем. Поэтому те, у кого асцендент в Водолее, склонны с подозрением относиться к своим партнерам в знаке Льва и внимательно следить за ними.

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В заключение добавим, что все представители определенных знаков Зодиака одинаковы. Если кто-то попал в этот список, то не факт, что он будет сомневаться в своем партнере. Но следует быть к этому готовыми.