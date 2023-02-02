Особливо ж привабливими є такі видовища, якщо участь беруть знаменитості, зокрема й коміки. Що ж, історія знає приклади, коли за гострі слова ці коміки просто зі сцени потрапляли за ґрати.

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Це траплялося частіше, ніж ти думаєш: коміки за ґратами

У 1946 році Марті Вейн був коміком зі схильністю до непристойних жартів. Під час виступу у Філадельфії Вейна заарештували "за фіолетові пасажі". За нинішніми стандартами, це були б порівняно м'які жарти, але за тих часів закони про непристойність були суворішими та численнішими. Власників закладу, де виступав Вейн, оштрафували, а сам комік провів 6 місяців у в'язниці.

був коміком зі схильністю до непристойних жартів. Під час виступу у Філадельфії Вейна заарештували "за фіолетові пасажі". За нинішніми стандартами, це були б порівняно м'які жарти, але за тих часів закони про непристойність були суворішими та численнішими. Власників закладу, де виступав Вейн, оштрафували, а сам комік провів 6 місяців у в'язниці. У 1974 Річарда Прайора заарештували після виступу в Річмонді. Закони про непристойність були скасовані на той час, тому поговорювали про расистську упередженість під час арешту. Примітно, що зі сцени Прайор не говорив нічого, чого не було б у фільмі "Блискучі сідла" (Прайор – його сценарист), але до фільму у влади претензій не було. А от чоловіка за "нецензурну лексику" мало не ув'язнили. У 2006, до слова, Прайор став першим лауреатом Премії Марка Твена за його почуття гумору.



Не жартуйте із законом, навіть якщо ви – знаменитість / Фото Comic Book Legal Defense Fund