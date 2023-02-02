Особливо ж привабливими є такі видовища, якщо участь беруть знаменитості, зокрема й коміки. Що ж, історія знає приклади, коли за гострі слова ці коміки просто зі сцени потрапляли за ґрати.
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Це траплялося частіше, ніж ти думаєш: коміки за ґратами
- У 1946 році Марті Вейн був коміком зі схильністю до непристойних жартів. Під час виступу у Філадельфії Вейна заарештували "за фіолетові пасажі". За нинішніми стандартами, це були б порівняно м'які жарти, але за тих часів закони про непристойність були суворішими та численнішими. Власників закладу, де виступав Вейн, оштрафували, а сам комік провів 6 місяців у в'язниці.
- У 1974 Річарда Прайора заарештували після виступу в Річмонді. Закони про непристойність були скасовані на той час, тому поговорювали про расистську упередженість під час арешту. Примітно, що зі сцени Прайор не говорив нічого, чого не було б у фільмі "Блискучі сідла" (Прайор – його сценарист), але до фільму у влади претензій не було. А от чоловіка за "нецензурну лексику" мало не ув'язнили. У 2006, до слова, Прайор став першим лауреатом Премії Марка Твена за його почуття гумору.
Не жартуйте із законом, навіть якщо ви – знаменитість / Фото Comic Book Legal Defense Fund
- Джордж Карлін мав видатну комедійну кар'єру, яка тривала понад 50 років. Його любили за вульгарні, але добре сформульовані жарти, але на початку діяльності він мав кілька зіткнень із законом. Під час виступу на Summerfest у Мілуокі в 1972 році Карліна затримали за "ненормативну лексику", хоча, нагадаємо, закони про непристойність скасували по всій країні на початку 1970-х. Офіційно затриманого звинуватили у хуліганстві, та потім зняли звинувачення. Арешт приніс коміку розголос і суттєво вплинув на його кар’єру у доброму сенсі.
- Ленні Брюс дуже відомий у стендап-комедії. Його розум, чарівність і жарти випередили час. Звісно, Брюса багато разів затримували за нецензурну та вульгарну лексику. Перший раз – у 1961 в Сан-Франциско. І далі протягом 5 років чоловік поставав перед судом у кількох штатах, через що клуби коміків по всій країні внесли його в чорний список. Брюс витратив роки на апеляції, але помер від передозування. Апеляції він виграв – посмертно.
- Дейва Шаппелла жодного разу незатримували під час шоу, ні, це дещо інакша історія. 3 травня 2022 року Дейв стояв у центрі знімального майданчика фестивалю Netflix is a Joke, коли на нього напав глядач Ісая Лі і штовхнув на землю. Шаппелл якраз збирався вийти зі сцени на перерву. Поліція швидко вгамувала Лі, його забрали в лікарню для обстеження "психічного здоров'я". Шаппелл є одним із найкращих стендаперів десятиліття, доволі різким, і під час своїх виступів, вочевидь, образив багатьох людей. Напад Лі в житті коміка не був першим. А проте Шаппелл продовжує працювати й залишається собою.