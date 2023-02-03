Чи то артист, чи то поліція надто серйозно ставилися до роботи, що доводилося знаменитість забирати зі сцени під час виступу та просто до в’язниці.
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5 зірок, яких затримала поліція під час їхніх виступів
- Меріліна Менсона заарештували зразу після виступу у 2001 році в Мічигані. Нібито на сцені Менсон потер геніталіями голову охоронця. На концерті в Детройті у 2013 Менсон згадав цей інцидент, і при цьому стверджував, що мало не потрапив до в'язниці за секс із головою чоловіка. Офіційно тоді Менсона звинуватили в нападі та побитті (плюнув на голову офіцера Кіслера), а також у сексуальному злочині (обвив Кіслера ногами та "шліфував" її). Звинуватили – і зняли звинувачення. Інцидент абсолютно не вплинув на кар'єру Менсона.
- Перша королева рок-н-ролу Дженіс Джоплін потрапляла іноді у в'язниці, але один випадок варто згадати окремо. 16 листопада 1969 року БіБі Кінг відкривав для неї концерт у Curtis Hixon Hall у Тампі, і натовп із приблизно 3500 людей закрутив шалену тисняву. Поліція намагалася вгамувати людей, але ставало тільки гарячіше. Тоді Джоплін нібито крикнула у мікрофон: "Не трахайте цих людей!" Що ж, далі сержант Ед Вільямс запросив ордер на арешт Джоплін через її "вульгарну мову", і до півночі жінка опинилася за ґратами (утім, лише на кілька годин).
Не жартуйте із законом, навіть якщо ви – знаменитість / Фото Society Of Rock
- На початку 1989 зірка ритм-н-блюзу Боббі Браун порушив новий закон штату Огайо про непристойності: він вивів на сцену жінку з натовпу під час виконання популярної пісні та "імітував статевий акт". Під час перерви у виступі охорона затримала його та доправила до окружної в'язниці. Витівка обійшлася чоловікові у 652 долари штрафу, і вже за 90 хвилин Браун повернувся на сцену.
- Фронтмен Guns N’ Roses Ексл Роуз за кар’єру мав чимало зіткнень із законом. У 1991 він нібито примусив натовп до бунту у Сент-Луїсі, також поставав перед судом за участь у бунті в амфітеатрі Ріверпорту. А трохи раніше, у 1987, GNR були в турі для свого дебютного альбому Appetite for Destruction. І от в Атланті Роуз начебто вдарив темношкірого поліцейського в обличчя. Просити вибачення Роуз відмовився, навіть попри те, що його за це обіцяли відпустити без наслідків.
- У грудні 1967 під час виступу в Нью-Хейвені фронтмен Doors Джим Моррісон став першою в історії рок-зіркою, яку заарештували під час виступу. Про інцидент написали незліченна кількість газет і журналів. А було це так: Моррісон "розважався" з якоюсь дівчиною за лаштунками перед шоу, але акцію перервав поліцейський. Моррісону це не сподобалося, він запротестував, і тоді офіцер побив його. Обурений Моррісон на сцені змінив текст виступу, щоб переказати подію публіці, а також заспівав образи у бік поліції. Тоді копи вийшли на сцену, зупинили виступ і затримали співака. Його звинуватили у підбурюванні до заворушень та публічній непристойності.