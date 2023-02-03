Чи то артист, чи то поліція надто серйозно ставилися до роботи, що доводилося знаменитість забирати зі сцени під час виступу та просто до в’язниці.

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5 зірок, яких затримала поліція під час їхніх виступів

Меріліна Менсона заарештували зразу після виступу у 2001 році в Мічигані. Нібито на сцені Менсон потер геніталіями голову охоронця. На концерті в Детройті у 2013 Менсон згадав цей інцидент, і при цьому стверджував, що мало не потрапив до в'язниці за секс із головою чоловіка. Офіційно тоді Менсона звинуватили в нападі та побитті (плюнув на голову офіцера Кіслера), а також у сексуальному злочині (обвив Кіслера ногами та "шліфував" її). Звинуватили – і зняли звинувачення. Інцидент абсолютно не вплинув на кар'єру Менсона.

заарештували зразу після виступу у 2001 році в Мічигані. Нібито на сцені Менсон потер геніталіями голову охоронця. На концерті в Детройті у 2013 Менсон згадав цей інцидент, і при цьому стверджував, що мало не потрапив до в'язниці за секс із головою чоловіка. Офіційно тоді Менсона звинуватили в нападі та побитті (плюнув на голову офіцера Кіслера), а також у сексуальному злочині (обвив Кіслера ногами та "шліфував" її). Звинуватили – і зняли звинувачення. Інцидент абсолютно не вплинув на кар'єру Менсона. Перша королева рок-н-ролу Дженіс Джоплін потрапляла іноді у в'язниці, але один випадок варто згадати окремо. 16 листопада 1969 року БіБі Кінг відкривав для неї концерт у Curtis Hixon Hall у Тампі, і натовп із приблизно 3500 людей закрутив шалену тисняву. Поліція намагалася вгамувати людей, але ставало тільки гарячіше. Тоді Джоплін нібито крикнула у мікрофон: "Не трахайте цих людей!" Що ж, далі сержант Ед Вільямс запросив ордер на арешт Джоплін через її "вульгарну мову", і до півночі жінка опинилася за ґратами (утім, лише на кілька годин).



Не жартуйте із законом, навіть якщо ви – знаменитість / Фото Society Of Rock