Чи схиляєшся ти до чогось стриманого, чи хочеш створити найбільш знакове перше побачення в житті? Маємо для тебе добірку ідей, які обов'язково допоможуть, якщо ти ще й докладеш трохи більше свого натхнення.
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Активні перші побачення: 10 порад у чудовій добірці
- Поїдьте на картинг. Азартна людина не пропустить нагоди побачити, як ти чхаєш від пилюки з-під її коліс, поки вона мчить до фінішу.
- Прогуляйтеся. Вибери добре освітлену пішохідну доріжку, місцевий парк чи центральну вулицю. Якщо у вас закінчаться теми для розмов, ви зможете коментувати пейзажі або архітектуру.
- Покатайтеся на ковзанах. Лід чи ролики, що б не обрати, це ж класичне побачення. Ви зможете триматися за руки, щоб не падати, і сміятись одне з одного.
- Пограйте в теніс. Це веселий спосіб розігнати кров, а правила досить прості, щоб будь-хто міг їх швидко засвоїти.
- Підіть у танцювальний клас. Будь-хто може піти на танці в клуб, а ви візьміть і сходіть на майстерклас, щоб змусити обидві ліві ноги співпрацювати. Побачите, що це дуже сексуально.
- Займіться йогою. Ніщо так не зближує, як глибоке дихання і медитативні рухи.
- Катайтеся на велосипедах. В ідеалі ще й варто закінчити велопрогулянку чарівним пікніком.
- Спробуйте скелелазіння. Перевірте силу верхньої частини свого тіла у критому залі. Не хвилюйтеся, там є інструктори для новачків.
- Займіться каякінгом. Тільки, якщо ви полохливі, тримайтеся ближче до берега, щоб у разі потреби можна було покинути судно.
- Пограйте в пейнтбол або лазертаг. Вони вже давно не тільки для підліткових днів народження.
Як провести цікаве перше побачення? Маємо кілька ідей / Фото garetsvisual@freepik
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- Спробуйте метання сокири. Якщо твоя половинка – вбивця, принаймні ти одразу про це дізнаєшся.
- Розведіть багаття. Прокиньтеся і розпаліть багаття в приміщенні або на відкритому майданчику, де це дозволено. Погрійтеся, посмажте зефір. Раптом щось і вигорить.
- Пофарбуйте краватку. Так ви потрапите у тренд на фарбування краваток, а ще й матимете саморобний сувенір на згадку про перше побачення.
- Прогуляйтеся по секондах. Встановіть собі бюджет і підберіть вбрання один для одного – чим креативніше, тим краще.