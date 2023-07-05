Космічний кіт посміхнувся в один з найбільших у світі телескопів: поглянь на це неймовірне фото

Дані, зібрані за допомогою Дуже великого телескопа, показали величезну область газу і пилу. Примітно те, що вона нагадує небесного кота зі скупченням молодих зірок просто під його носом.

На фото – немов Чеширський кіт із класичної казки Льюїса Керролла "Пригоди Аліси в країні чудес". Кіт знаний своєю пустотливою посмішкою, але навіть він не мав такої широкої, як цей космічний.

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У туманності Sh2-284 телескоп VLT побачив чарівну посмішку кота

Далекий зоряний розплідник схожий на усміхнену небесну кішку з головою завширшки у близько 150 світлових років. Саме це можна побачити на новому зображенні, опублікованому Європейською південною обсерваторією.

Майже круглу хмару помаранчевого і червоного пилу в найдрібніших деталях зафіксував Дуже великий телескоп (VLT), розташований в обсерваторії Паранал в пустелі Атакама на півночі Чилі.

розташований в обсерваторії Паранал в пустелі Атакама на півночі Чилі. Хмара, схожа на кота, є найяскравішою частиною туманності Sh2-284 і містить величезну популяцію молодих зірок, які утворюються, коли надщільні ділянки газу і пилу руйнуються під власним гравітаційним впливом.

і містить величезну популяцію молодих зірок, які утворюються, коли надщільні ділянки газу і пилу руйнуються під власним гравітаційним впливом. Зоряний розплідник розташований на відстані близько 15 000 світлових років від Землі в сузір'ї Моноцерос.

Просто під носом цього кота розташувалося скупчення молодих зірок Долідзе 25. Це приклад відкритого скупчення зірок, які утворилися приблизно в один час з однієї газової хмари.



"Вуса космічного кота", де народжуються зірки в туманності Sh2-284 / Зображення ESO, VPHAS+

У Долідзе 25 зірки в основному наднові, що мають блакитний колір, масивні та неймовірно гарячі. Час життя наднових зірок – від 1 до 560 мільйонів років, залежно від маси, причому більші спалюють своє паливо швидше.

Порівняно з прогнозованою тривалістю життя Сонця, а це 10 мільярдів років, життя наднової – лише мить. А проте наднові випромінюють неймовірно велику кількість ультрафіолету, і це має значний вплив на навколишнє середовище.

А проте наднові випромінюють неймовірно велику кількість ультрафіолету, і це має значний вплив на навколишнє середовище. У туманності Sh2-284 зоряне скупчення Долідзе 25 створює велику кількість випромінювання і потужні зоряні вітри. Які відривають електрони від атомів, що утворюють газ водню, таким чином іонізуючи його і змушуючи світитися помаранчевим.

Які відривають електрони від атомів, що утворюють газ водню, таким чином іонізуючи його і змушуючи світитися помаранчевим. У такий спосіб щільні смуги газу і пилу формують "вуса космічного кота" в червоно-помаранчевій туманності.

Вони можуть здаватися маленькими порівняно з усією хмарою, але ці "космічні вуса" завширшки у кілька світлових років. Вони містять густий газ і пил, які стають будівельними блоками нових зірок.