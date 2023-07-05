На фото – словно Чеширский кот из классической сказки Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес". Кот известен своей озорной улыбкой, но даже он не имел такой широкой, как этот космический.

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В туманности Sh2-284 телескоп VLT увидел волшебную улыбку кота

Дальний звездный питомник похож на улыбающуюся небесную кошку с головой шириной в около 150 световых лет. Именно это можно увидеть на новом изображении, опубликованном Европейской южной обсерваторией.

Почти круглое облако оранжевой и красной пыли в мельчайших деталях зафиксировал Очень большой телескоп (VLT), расположенный в обсерватории Паранал в пустыне Атакама на севере Чили.

расположенный в обсерватории Паранал в пустыне Атакама на севере Чили. Облако, похожее на кота, является самой яркой частью туманности Sh2-284 и содержит огромную популяцию молодых звезд, которые образуются, когда сверхплотные участки газа и пыли разрушаются под собственным гравитационным воздействием.

и содержит огромную популяцию молодых звезд, которые образуются, когда сверхплотные участки газа и пыли разрушаются под собственным гравитационным воздействием. Звездный питомник расположен на расстоянии около 15 000 световых лет от Земли в созвездии Моноцерос.

Прямо под носом этого кота расположилось скопление молодых звезд Долидзе 25. Это пример открытого скопления звезд, образовавшихся примерно в одно время из одного газового облака.



"Усы космического кота", где рождаются звезды в туманности Sh2-284 / Изображение ESO, VPHAS+

В Долидзе 25 звезды в основном сверхновые, имеющие голубой цвет, массивные и невероятно горячие. Время жизни сверхновых звезд – от 1 до 560 миллионов лет, в зависимости от массы, причем большие сжигают свое топливо быстрее.

По сравнению с прогнозируемой продолжительностью жизни Солнца, а это 10 миллиардов лет, жизнь сверхновой – лишь мгновение. Однако сверхновые излучают невероятно большое количество ультрафиолета, и это оказывает значительное влияние на окружающую среду.

Однако сверхновые излучают невероятно большое количество ультрафиолета, и это оказывает значительное влияние на окружающую среду. В туманности Sh2-284 звездное скопление Долидзе 25 создает большое количество излучения и мощные звездные ветры. Которые отрывают электроны от атомов, образующих газ водорода, таким образом ионизируя его и заставляя светиться оранжевым.

Которые отрывают электроны от атомов, образующих газ водорода, таким образом ионизируя его и заставляя светиться оранжевым. Таким образом плотные полосы газа и пыли формируют "усы космического кота" в красно-оранжевой туманности.

Они могут казаться маленькими по сравнению со всем облаком, но эти "космические усы" шириной в несколько световых лет. Они содержат густой газ и пыль, которые становятся строительными блоками новых звезд.