Твій інтелект зашкалює, якщо у тебе є ці робочі звички

Здавалося б, можна пройти безліч тестів, щоб зрозуміти, наскільки ти розумний. А можна просто поспостерігати за своєю роботою. Це ми й пропонуємо тобі зробити.

Те, як ти дієш, – відображення твого інтелекту. Звичайно ж, розумні люди можуть помилятися, але нам завжди є чого в них повчитися. Наприклад, ти можеш виробити або прокачати кілька робочих звичок, притаманних справжнім інтелектуалам.

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1. Вони більше зосереджені на інших

Це не означає, що вони пліткують або звертають увагу на проблеми інших людей. Вони радше використовують емоційний інтелект, щоб зрозуміти, що їхні робочі команди складаються з людей, у яких є свої турботи та клопоти.

Тож такі люди – відмінні слухачі та роблять усе можливе, щоб працювалося добре з кожним.



Важливо слухати своїх колег і проявляти емпатію / Фото krakenimages

2. Вони поводяться скромно

Річ не в тім, щоб бути надто скромними, а в тім, щоб бути відкритими для вивчення чогось нового, слухати інших, перебирати корисний досвід. Усе це дозволить рости та розвиватися у сфері, якою ти займаєшся.

3. Вони завжди ставлять запитання

Розумні люди не витрачають свого часу на спроби довести, що мають відповіді на всі питання. Швидше вони проводять час, ставлячи питання, сумніваючись у тому, що вони бачать. Такі люди шукають нові шляхи та можливості.

Важливо ставити правильні питання, які допоможуть отримати ключі до усунення проблем і труднощів.

4. Вони шукають щось нове щодня

Білл Гейтс й Ілон Маск говорили, що дуже важливо зберігати цікавість і не брати те, що вам дають. Чому? А тому, що це може закрити для тебе світ і призвести до того, що ти застрягнеш на одному місці.

Розумні люди завжди хочуть знати більше та відкривати нове, відкривати свій розум і підживлювати свою творчість та ідеї.



Розумні люди не стомлюються шукати щось нове для себе / Фото Charles Deluvio

5. Вони зосереджуються на тому, чого їм не вистачає

Це стосується знань. Легко дотримуватися того, що ти знаєш і зосередитися лише на цьому. Але в рамках процесу навчання та зростання розумні люди також беруть до уваги ті навички та знання, яких у них нема. Ба більше, вони роблять усе можливе, щоб працювати над ними та вдосконалюватися.

Пам'ятай про те, що досконалості немає меж. Це стосується також твоїх знань.

6. Вони планують роботу та відпочинок

Найрозумніші люди дуже добре знають, що відпочинок – пріоритет. А все тому, що важливо уникати втоми та виснаження, які можуть вплинути на продуктивність та креативність. Ось чому вони мають програми або плани роботи, де є час для всього і залишається місце для моментів розслаблення та спокою.

Білл Гейтс сказав, наприклад, що йому подобається мити посуд уночі, щоб зняти стрес.

7. Вони оточують себе яскравими людьми

Оточуючи себе людьми, які не настільки розумні, як ти, ти можеш підвищити свою самооцінку й его. Але люди, які дійсно геніальні, знають, що завжди краще бути найменш обізнаним у кімнаті, оскільки таким чином вони можуть навчатися у найкращих. Це дозволяє підживлювати свій розум, а також безперервно рости.



У їхньому колі цікаві та розумні люди / Фото Annie Spratt

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Як бачиш, розумні люди безперервно працюють над собою, співпереживають, а також знаходять час для відпочинку. Якщо усі ці звички у тебе вже є, то ми тебе вітаємо. Якщо ж ні, то засмучуватися не варто. Гайда напрацьовувати їх і прокачувати, щоб з кожним днем ставати кращою версією себе вчорашнього!