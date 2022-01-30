То, как ты действуешь – отражение твоего интеллекта. Конечно, умные люди могут ошибаться, но нам всегда есть чему у них поучиться. К примеру, ты можешь выработать или прокачать несколько рабочих привычек, присущих настоящим интеллектуалам.

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1. Они больше сосредоточены на других

Это не значит, что они сплетничают или обращают внимание на проблемы других людей. Они скорее используют эмоциональный интеллект, чтобы понять, что их рабочие команды состоят из людей, у которых есть свои заботы и проблемы.

Так что такие люди – отличные слушатели и делают все возможное, чтобы хорошо работалось с каждым.



Важно слушать своих коллег и проявлять эмпатию / Фото krakenimages

2. Они ведут себя скромно

Дело не в том, чтобы быть слишком скромным, а в том, чтобы быть открытым для изучения чего-то нового, слушать других, перебирать полезный опыт. Это позволит расти и развиваться в сфере, которой ты занимаешься.

3. Они всегда задают вопросы

Умные люди не тратят свое время на попытки доказать, что имеют ответы на все вопросы. Скорее они проводят время, задавая вопросы, сомневаясь в том, что они видят. Такие люди ищут новые пути и возможности.

Важно задавать правильные вопросы, которые помогут получить ключи к устранению проблем и затруднений.

4. Они ищут что-то новое ежедневно

Билл Гейтс и Илон Маск говорили, что очень важно сохранять любопытство и не брать то, что вам дают. Почему? А потому, что это может закрыть тебе мир и привести к тому, что ты застрянешь на одном месте.

Умные люди всегда хотят больше знать и открывать новое, открывать свой ум и подпитывать свое творчество и идеи.



Умные люди не устают искать что-нибудь новое для себя / Фото Charles Deluvio

5. Они сосредотачиваются на том, чего им не хватает

Это касается знаний. Легко соблюдать то, что ты знаешь и сосредоточиться только на этом. Но в рамках процесса обучения и роста умные люди также принимают во внимание навыки и знания, которых у них нет. Более того, они делают все возможное, чтобы работать над ними и совершенствоваться.

Помни, что совершенству нет предела. Это касается и твоих знаний.

6. Они планируют работу и отдых

Самые умные люди очень хорошо знают, что отдых – приоритет. А все потому, что важно избегать усталости и истощения, которые могут повлиять на продуктивность и креативность. Вот почему у них есть программы или планы работы, где есть время для всего и остается место для моментов расслабления и спокойствия.

Билл Гейтс сказал, например, что ему нравится мыть посуду ночью, чтобы снять стресс.

7. Они окружают себя яркими людьми

Окружая себя людьми, которые не так умны, как ты, ты можешь повысить свою самооценку и эго. Но люди, действительно гениальные, знают, что всегда лучше быть наименее осведомленным в комнате, поскольку таким образом они могут учиться у лучших. Это позволяет подпитывать свой разум, а также непрерывно расти.



В их кругу интересные и умные люди / Фото Annie Spratt

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