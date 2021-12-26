Твій прес буде сталевим: 4 перевірені вправи від фітнес-тренера

26 грудня 2021 , 12:26
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Джерело:

інстаграм Бенно Пітерса

Сталевий прес і 6 кубиків – те, про що мріє безліч чоловіків. Тож ми вирішили підкинути для тебе крутий комплекс вправ, який дозволить досягнути бажаних результатів!

Цими вправами поділився фітнес-тренер Бенно Пітерс. З їхньою допомогою можна буде не лише накачати прес, а й підтримувати своє тіло в бездоганній формі.

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Невже неможливо отримати чіткі 6 кубиків преса? Що ж, ви напевне можете досягнути цього, але вам потрібно наростити м'язи живота, щоб вони були чітко видними, навіть коли у вас більше жиру,
– каже тренер.

У нього є 4 суперефективні вправи для преса, які він рекомендує додати до своєї програми тренувань. Усе для того, щоб швидше отримати омріяні 6 кубиків преса.

Як накачати прес – комплекс вправ

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

1. Скручування зі схрещеними ногами

Тренер рекомендує подумки зосередитися на скорочення преса, а не лише на тому, щоб ти торкнувся ліктем коліна.

  • Варто виконати 4 підходи по 10 повторень на кожну сторону.

2. Скручування усього тіла

Бенно Пітерс закликає обов'язково підняти руки над голою. Усе для того, щоб зробити цю вправу складнішою.

  • Для досягнення ефекту слід виконувати 3 підходи по 12 повторень.

3. Повітряна ходьба

Тренер рекомендує робити щонайменше 5 повітряних кроків угору та 5 повільних кроків вниз. Це, підкреслює він, – один підхід.

  • Твоя задача – виконати 4 такі підходи.

4. Бічні скручування у планці

Коли твоя рука торкається коліна, зроби паузу на 1 – 3 секунди та напруж прес для більшої активації м'язів.

  • Тобі варто виконати 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.

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Цей комплекс вправ ти можеш виконувати як самостійно, так і додати до свого звичного тренування. Це дозволить урізноманітнювати заняття спортом, дозволяючи своїй фактурі міцніти та рости.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Бенно Пітерса

Невже неможливо отримати чіткі 6 кубиків преса? Що ж, ви напевне можете досягнути цього, але вам потрібно наростити м'язи живота, щоб вони були чітко видними, навіть коли у вас більше жиру.

1. Скручування зі схрещеними ногами: подумки зосередьтеся на скороченні преса, а не просто намагайтеся торкнутися коліна. 4 підходи по 10 повторень на кожну сторону.

2. Скручування всього тіла. Обов'язково підніміть руки над головою, щоб зробити вправу складнішою. 3 підходи з 12 повторень.

3. Повітряна ходьба: зробіть щонайменше 5 повільних кроків вгору та 5 повільних кроків вниз, це один підхід. Прагніть до 4 сетів.

4. Бічні скручування у планці: коли ваша рука торкається коліна, зробіть паузу на 1 – 3 секунди та з силою напружте прес для більшої активації м'язів. 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.

Автор: Назарій Лазур