Твой пресс будет стальным: 4 проверенные упражнения от фитнес-тренера

Стальной пресс и 6 кубиков – то, о чем мечтает множество мужчин. Поэтому мы решили подбросить тебе крутой комплекс упражнений, который позволит достичь желаемых результатов!

Этими упражнениями поделился фитнес-тренер Бенно Питерс. С их помощью можно будет не только накачать пресс, но поддерживать свое тело в безупречной форме.

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Неужели невозможно получить четкие 6 кубиков пресса? Что ж, вы наверняка можете добиться этого, но вам нужно нарастить мышцы живота, чтобы они были отчетливо видны, даже если у вас больше жира,

– говорит тренер.

У него есть 4 суперэффективных упражнения для пресса, которые он рекомендует добавить в свою программу тренировок. Все для того, чтобы побыстрее получить желанные 6 кубиков пресса.

Как накачать пресс – комплекс упражнений

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

1. Скручивание со скрещенными ногами

Тренер рекомендует мысленно сосредоточиться на сокращении пресса, а не только на том, чтобы ты коснулся локтем колена.

Следует выполнить 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

2. Скручивание всего тела

Бенно Питерс призывает обязательно поднять руки над голой. Все для того, чтобы сделать это упражнение более сложным.

Для достижения эффекта следует выполнять 3 подхода по 12 повторений.

3. Воздушная ходьба

Тренер рекомендует делать не менее 5 воздушных шагов вверх и 5 медленных шагов вниз. Это, подчеркивает он, один подход.

Твоя задача – выполнить 4 таких подхода.

4. Боковые скручивания в планке

Когда твоя рука касается колена, сделай паузу на 1 – 3 секунды и напряги пресс для большей активации мышц.

Тебе следует выполнить 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.

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Этот комплекс упражнений тыЭто позволит разнообразить занятия спортом, позволяя своей фактуре крепнуть и расти.

Текст публикации Бенно Питерса

Неужели невозможно получить четкие 6 кубиков пресса? Что ж, вы наверняка можете добиться этого, но вам нужно нарастить мышцы живота, чтобы они были отчетливо видны, даже если у вас больше жира.

1. Скручивание со скрещенными ногами: мысленно сосредоточьтесь на сокращении пресса, а не просто пытайтесь коснуться колена. 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

2. Скручивание всего тела. Обязательно поднимите руки над головой, чтобы сделать упражнение более сложным. 3 подхода из 12 повторений.

3. Воздушная ходьба: сделайте не менее 5 медленных шагов вверх и 5 медленных шагов вниз, это один подход. Старайтесь до 4 подходов.

4. Боковые скручивания в планке: когда ваша рука касается колена, сделайте паузу на 1 – 3 секунды и с силой напрягите пресс для большей активации мышц. 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.