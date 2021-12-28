Твоє тіло буде горіти: вибухове тренування на всі групи м'язів
Джерело:інстаграм Остіна Ґраветта
Ми не втомлюємося нагадувати про те, що для тренування зовсім необов'язково висовувати свого носа з хати. Тож і підкидаємо для тебе круті вправи, щоб ти міг працювати над своїм тілом.
Цього разу лови крутий комплекс вправ на всі групи м'язів від фітнес-тренера Остіна Ґраветта. З його допомогою можна не лише непогано прокачатися, а й спалити чимало калорій. А особливість цього тренування полягає в тому, що його можна виконувати всюди. Головне – не провалитися до сусідів унизу.
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Пора стати до роботи на останньому тижні 2021 року! Спробуй це тренування у будь-якому місці. Пісок не обов'язковий,
– каже тренер.
Нагадаємо про важливість розминки. З її допомогою ти зможеш розігріти своє тіло та м'язи, а також уникнути небажаного травматизму.
Вибухове тренування на все тіло
- Альпініст з високими колінами
- Берпі з відтисканням
- Стрибки вперед
- Ящірка-альпініст
- Відтискання в позі собаки
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:Поради від тренера: виконуй вправи по 45 секунд, а між ними дозволяй собі 15 секунд відпочинку.
Між раундами у тебе має бути 60 секунд відпочинку, а всього бажано виконати 3 – 4 такі кола.
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Особливість цього комплексу полягає в тому, що він може бути як суперсетом, так частиною твого звичного розпорядку. Останнє дозволить розбавити тренувальну рутину.
Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:
Текст публікації Остіна Ґраветта
Всюди функціональна
Пора стати до роботи на останньому тижні 2021 року! Спробуй це тренування у будь-якому місці. Пісок не обов'язковий.
Альпініст з високими колінами
Берпі з відтисканням
Стрибки вперед
Ящірка-альпініст
Відтискання в позі собаки
45 секунд вправ / 15 секунд відпочинку
60 секунд між підходами