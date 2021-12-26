Цими вправами поділився фітнес-тренер Бенно Пітерс. З їхньою допомогою можна буде не лише накачати прес, а й підтримувати своє тіло в бездоганній формі.
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Невже неможливо отримати чіткі 6 кубиків преса? Що ж, ви напевне можете досягнути цього, але вам потрібно наростити м'язи живота, щоб вони були чітко видними, навіть коли у вас більше жиру,
– каже тренер.
У нього є 4 суперефективні вправи для преса, які він рекомендує додати до своєї програми тренувань. Усе для того, щоб швидше отримати омріяні 6 кубиків преса.
Як накачати прес – комплекс вправ
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
1. Скручування зі схрещеними ногами
Тренер рекомендує подумки зосередитися на скорочення преса, а не лише на тому, щоб ти торкнувся ліктем коліна.
- Варто виконати 4 підходи по 10 повторень на кожну сторону.
2. Скручування усього тіла
Бенно Пітерс закликає обов'язково підняти руки над голою. Усе для того, щоб зробити цю вправу складнішою.
- Для досягнення ефекту слід виконувати 3 підходи по 12 повторень.
3. Повітряна ходьба
Тренер рекомендує робити щонайменше 5 повітряних кроків угору та 5 повільних кроків вниз. Це, підкреслює він, – один підхід.
- Твоя задача – виконати 4 такі підходи.
4. Бічні скручування у планці
Коли твоя рука торкається коліна, зроби паузу на 1 – 3 секунди та напруж прес для більшої активації м'язів.
- Тобі варто виконати 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.
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Текст публікації Бенно Пітерса
Невже неможливо отримати чіткі 6 кубиків преса? Що ж, ви напевне можете досягнути цього, але вам потрібно наростити м'язи живота, щоб вони були чітко видними, навіть коли у вас більше жиру.
1. Скручування зі схрещеними ногами: подумки зосередьтеся на скороченні преса, а не просто намагайтеся торкнутися коліна. 4 підходи по 10 повторень на кожну сторону.
2. Скручування всього тіла. Обов'язково підніміть руки над головою, щоб зробити вправу складнішою. 3 підходи з 12 повторень.
3. Повітряна ходьба: зробіть щонайменше 5 повільних кроків вгору та 5 повільних кроків вниз, це один підхід. Прагніть до 4 сетів.
4. Бічні скручування у планці: коли ваша рука торкається коліна, зробіть паузу на 1 – 3 секунди та з силою напружте прес для більшої активації м'язів. 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.