Цими вправами поділився фітнес-тренер Бенно Пітерс. З їхньою допомогою можна буде не лише накачати прес, а й підтримувати своє тіло в бездоганній формі.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Невже неможливо отримати чіткі 6 кубиків преса? Що ж, ви напевне можете досягнути цього, але вам потрібно наростити м'язи живота, щоб вони були чітко видними, навіть коли у вас більше жиру,

– каже тренер.

У нього є 4 суперефективні вправи для преса, які він рекомендує додати до своєї програми тренувань. Усе для того, щоб швидше отримати омріяні 6 кубиків преса.

Як накачати прес – комплекс вправ

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

1. Скручування зі схрещеними ногами

Тренер рекомендує подумки зосередитися на скорочення преса, а не лише на тому, щоб ти торкнувся ліктем коліна.

Варто виконати 4 підходи по 10 повторень на кожну сторону.

2. Скручування усього тіла

Бенно Пітерс закликає обов'язково підняти руки над голою. Усе для того, щоб зробити цю вправу складнішою.

Для досягнення ефекту слід виконувати 3 підходи по 12 повторень.

3. Повітряна ходьба

Тренер рекомендує робити щонайменше 5 повітряних кроків угору та 5 повільних кроків вниз. Це, підкреслює він, – один підхід.

Твоя задача – виконати 4 такі підходи.

4. Бічні скручування у планці

Коли твоя рука торкається коліна, зроби паузу на 1 – 3 секунди та напруж прес для більшої активації м'язів.

Тобі варто виконати 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.

Тобі сподобається Без походів до спортзалу: як швидко й ефективно накачати м'язи плечей

Цей комплекс вправ ти можеш виконувати як самостійно, так і додати до свого звичного тренування. Це дозволить урізноманітнювати заняття спортом, дозволяючи своїй фактурі міцніти та рости.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Бенно Пітерса

Невже неможливо отримати чіткі 6 кубиків преса? Що ж, ви напевне можете досягнути цього, але вам потрібно наростити м'язи живота, щоб вони були чітко видними, навіть коли у вас більше жиру.

1. Скручування зі схрещеними ногами: подумки зосередьтеся на скороченні преса, а не просто намагайтеся торкнутися коліна. 4 підходи по 10 повторень на кожну сторону.

2. Скручування всього тіла. Обов'язково підніміть руки над головою, щоб зробити вправу складнішою. 3 підходи з 12 повторень.

3. Повітряна ходьба: зробіть щонайменше 5 повільних кроків вгору та 5 повільних кроків вниз, це один підхід. Прагніть до 4 сетів.

4. Бічні скручування у планці: коли ваша рука торкається коліна, зробіть паузу на 1 – 3 секунди та з силою напружте прес для більшої активації м'язів. 3 підходи по 12 повторень на кожну сторону.