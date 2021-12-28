Твое тело будет гореть: взрывная тренировка на все группы мышц

Мы не устаем напоминать, что для тренировки совсем необязательно высовывать свой нос из дома. Поэтому и подбрасываем тебе крутые упражнения, чтобы ты мог работать над своим телом.

На этот раз лови крутой комплекс упражнений на все группы мышц от фитнес-тренера Остина Граветта. С его помощью можно не только хорошо прокачаться, но и сжечь немало калорий. А особенность этой тренировки состоит в том, что ее можно выполнять повсюду. Главное – не провалиться к соседям внизу.

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Пора приступить к работе на последней неделе 2021 года! Попробуй эту тренировку в любом месте. Песок не обязателен,

– говорит тренер.

Напомним о важности разминки. С ее помощью ты сможешь разогреть тело и мышцы, а также избежать нежелательного травматизма.

Взрывная тренировка на все тело

Альпинист с высокими коленями

Берпи с отжиманием

Прыжки вперед

Ящерица-альпинист

Отжимание в позе собаки

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

выполняй упражнения по 45 секунд, а между ними разрешай себе 15 секунд отдыха.

Между раундами у тебя должно быть 60 секунд отдыха, а всего желательно выполнить 3 – 4 таких круга.

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Особенность этого комплекса состоит в том, что он может быть как суперсетом, так и частью твоего привычного распорядка. Последнее позволит разбавить тренировочную рутину.

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Текст публикации Остина Граветта

Повсюду функциональная

Пора приступить к работе на последней неделе 2021 года! Попробуй эту тренировку в любом месте. Песок не обязателен.

Альпинист с высокими коленями

Берпи с отжиманием

Прыжки вперед

Ящерица-альпинист

Отжимание в позе собаки

45 секунд упражнений / 15 секунд отдыха

60 секунд между подходами