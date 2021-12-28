Твое тело будет гореть: взрывная тренировка на все группы мышц
Источник:инстаграм Остина Граветта
Мы не устаем напоминать, что для тренировки совсем необязательно высовывать свой нос из дома. Поэтому и подбрасываем тебе крутые упражнения, чтобы ты мог работать над своим телом.
На этот раз лови крутой комплекс упражнений на все группы мышц от фитнес-тренера Остина Граветта. С его помощью можно не только хорошо прокачаться, но и сжечь немало калорий. А особенность этой тренировки состоит в том, что ее можно выполнять повсюду. Главное – не провалиться к соседям внизу.
Знаменитый Nemiroff будет согревать посетителей новогодней ярмарки в Киеве авторскими горячими коктейлями
Пора приступить к работе на последней неделе 2021 года! Попробуй эту тренировку в любом месте. Песок не обязателен,
– говорит тренер.
Напомним о важности разминки. С ее помощью ты сможешь разогреть тело и мышцы, а также избежать нежелательного травматизма.
Взрывная тренировка на все тело
- Альпинист с высокими коленями
- Берпи с отжиманием
- Прыжки вперед
- Ящерица-альпинист
- Отжимание в позе собаки
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:Советы от тренера: выполняй упражнения по 45 секунд, а между ними разрешай себе 15 секунд отдыха.
Между раундами у тебя должно быть 60 секунд отдыха, а всего желательно выполнить 3 – 4 таких круга.
Тебе понравится Твой пресс будет стальным: 4 проверенные упражнения от фитнес-тренера
Особенность этого комплекса состоит в том, что он может быть как суперсетом, так и частью твоего привычного распорядка. Последнее позволит разбавить тренировочную рутину.
Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:
Текст публикации Остина Граветта
Повсюду функциональная
Пора приступить к работе на последней неделе 2021 года! Попробуй эту тренировку в любом месте. Песок не обязателен.
Альпинист с высокими коленями
Берпи с отжиманием
Прыжки вперед
Ящерица-альпинист
Отжимание в позе собаки
45 секунд упражнений / 15 секунд отдыха
60 секунд между подходами