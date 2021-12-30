Твої груди та спина будуть рельєфними: потужне тренування з гантелями
Джерело:інстаграм Деніела Ентоні
Ми не стомлюємося нагадувати про те, що працювати над своїм тілом потрібно безперервно. Цього разу лови комплекс вправ, які дозволять накачати груди та спину.
Ними поділився фітнес-тренер Деніел Ентоні. Найцінніше у цьому комплексі те, що для його виконання тобі потрібні лише гантелі. А це означає, що ти можеш займатися як вдома, так і в тренажерному залі. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
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Привіт, хлопці! Ось убивче тренування грудей і спини, яку ви можете спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси,
– каже тренер.
Як накачати груди та спину – комплекс вправ
Скручування гантелей на похилій лаві
- Тобі потрібно виконати 3 підходи по 12 повторень.
Тяги гантелей
- Виконуй 3 підходи по 8 повторень.
Махи на тросі / Діагональний підйом гантелі
- Тобі потрібно зробити 3 підходи по 12 повторень на кожну руку.
Тяга гантелей на похилій лаві
- Варто виконати 3 підходи по 8 повторень з кожної сторони.
Махи над грудьми на похилій лаві
- Тобі потрібно зробити 3 підходи по 12 повторень.
Підйом гантелей у присяді
- Варто виконувати 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
"Ось вам, хлопці, дивовижне тренування для грудей і спини, яке варто спробувати", – каже він.
Ми рекомендуємо тобі спробувати виконувати ці вправи, якщо хочеш накачати м'язи грудей і спини. Додай своєму тілу бажаного рельєфу, який дозволить тобі не зупинятися на досягнутому результаті.
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Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:
Текст публікації Деніела Ентоні:
Привіт, хлопці! Ось убивче тренування грудей і спини, яку ви можете спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси.
Вправа 1: Скручування гантелей на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень
Вправа 2: Тяги гантелей – 3 підходи по 8 повторень
Вправа 3: Махи на тросі – 3 підходи по 12 повторень (кожна сторона)
Вправа 4: Тяга гантелей на похилій лаві – 3 підходи по 8 повторень (з кожного боку)
Вправа 5: Махи на грудях з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень
Вправа 6: Тяга гантелі в присяді – 3 підходи по 10 повторень (з кожного боку)
Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для грудей та спини, яке варто спробувати.