Твої груди та спина будуть рельєфними: потужне тренування з гантелями

Ми не стомлюємося нагадувати про те, що працювати над своїм тілом потрібно безперервно. Цього разу лови комплекс вправ, які дозволять накачати груди та спину.

Ними поділився фітнес-тренер Деніел Ентоні. Найцінніше у цьому комплексі те, що для його виконання тобі потрібні лише гантелі. А це означає, що ти можеш займатися як вдома, так і в тренажерному залі. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Привіт, хлопці! Ось убивче тренування грудей і спини, яку ви можете спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси,

– каже тренер.

Як накачати груди та спину – комплекс вправ

Не забувайЯкщо ти достатньо розігрієш свої м'язи, то вони не лише будуть краще рости, а й мінімізується ризик травматизму.

Скручування гантелей на похилій лаві

Тобі потрібно виконати 3 підходи по 12 повторень.

Тяги гантелей

Виконуй 3 підходи по 8 повторень.

Махи на тросі / Діагональний підйом гантелі

Тобі потрібно зробити 3 підходи по 12 повторень на кожну руку.

Тяга гантелей на похилій лаві

Варто виконати 3 підходи по 8 повторень з кожної сторони.

Махи над грудьми на похилій лаві

Тобі потрібно зробити 3 підходи по 12 повторень.

Підйом гантелей у присяді

Варто виконувати 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

"Ось вам, хлопці, дивовижне тренування для грудей і спини, яке варто спробувати", – каже він.

Ми рекомендуємо тобі спробувати виконувати ці вправи, якщо хочеш накачати м'язи грудей і спини. Додай своєму тілу бажаного рельєфу, який дозволить тобі не зупинятися на досягнутому результаті.

Тобі сподобається Твоє тіло буде горіти: вибухове тренування на всі групи м'язів

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Деніела Ентоні:

Привіт, хлопці! Ось убивче тренування грудей і спини, яку ви можете спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси.

Вправа 1: Скручування гантелей на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень

Вправа 2: Тяги гантелей – 3 підходи по 8 повторень

Вправа 3: Махи на тросі – 3 підходи по 12 повторень (кожна сторона)

Вправа 4: Тяга гантелей на похилій лаві – 3 підходи по 8 повторень (з кожного боку)

Вправа 5: Махи на грудях з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень

Вправа 6: Тяга гантелі в присяді – 3 підходи по 10 повторень (з кожного боку)

Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для грудей та спини, яке варто спробувати.