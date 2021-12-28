Цього разу лови крутий комплекс вправ на всі групи м'язів від фітнес-тренера Остіна Ґраветта. З його допомогою можна не лише непогано прокачатися, а й спалити чимало калорій. А особливість цього тренування полягає в тому, що його можна виконувати всюди. Головне – не провалитися до сусідів унизу.

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Пора стати до роботи на останньому тижні 2021 року! Спробуй це тренування у будь-якому місці. Пісок не обов'язковий,

– каже тренер.

Нагадаємо про важливість розминки. З її допомогою ти зможеш розігріти своє тіло та м'язи, а також уникнути небажаного травматизму.

Вибухове тренування на все тіло

Альпініст з високими колінами

Берпі з відтисканням

Стрибки вперед

Ящірка-альпініст

Відтискання в позі собаки

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Поради від тренера: виконуй вправи по 45 секунд, а між ними дозволяй собі 15 секунд відпочинку.

Між раундами у тебе має бути 60 секунд відпочинку, а всього бажано виконати 3 – 4 такі кола.

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Особливість цього комплексу полягає в тому, що він може бути як суперсетом, так частиною твого звичного розпорядку. Останнє дозволить розбавити тренувальну рутину.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Остіна Ґраветта

Всюди функціональна

Пора стати до роботи на останньому тижні 2021 року! Спробуй це тренування у будь-якому місці. Пісок не обов'язковий.

Альпініст з високими колінами

Берпі з відтисканням

Стрибки вперед

Ящірка-альпініст

Відтискання в позі собаки

45 секунд вправ / 15 секунд відпочинку

60 секунд між підходами