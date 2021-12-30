Твоя грудь и спина будут рельефными: мощная тренировка с гантелями

Мы не устаем напоминать, что работать над своим телом нужно непрерывно. На этот раз лови комплекс упражнений, которые позволят накачать грудь и спину.

Ими поделился фитнес-тренер Дэниел Энтони. Самое ценное в этом комплексе, что для его выполнения тебе нужны только гантели. А значит, ты можешь заниматься как дома, так и в тренажерном зале. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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Привет, ребята! Вот убийственная тренировка груди и спины, которую вы можете попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы,

– говорит тренер.

Как накачать грудь и спину – комплекс упражнений

Не забывайЕсли ты достаточно разогреешь свои мышцы, то они будут не только лучше расти, но и минимизируется риск травматизма.

Скручивание гантелей на наклонной скамье

Тебе нужно выполнить 3 подхода по 12 повторений.

Тяги гантелей

Выполняй 3 подхода по 8 повторений.

Махи на тросе / Диагональный подъем гантели

Тебе нужно сделать 3 подхода по 12 повторений на каждую руку.

Тяга гантелей на наклонной скамье

Следует выполнить 3 подхода по 8 повторений с каждой стороны.

Махи над грудью на наклонной скамье

Тебе нужно сделать 3 подхода по 12 повторений.

Подъем гантелей в присяде

Следует выполнять 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

"Вот вам, ребята, удивительная тренировка для груди и спины, которую стоит попробовать", – говорит он.

Мы рекомендуем попробовать выполнять эти упражнения, если хочешь накачать мышцы груди и спины. Добавь своему телу желаемый рельеф, который позволит тебе не останавливаться на достигнутом результате.

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Текст публикации Дэниела Энтони:

Привет, парни! Вот убийственная тренировка груди и спины, которую вы можете попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы.

Упражнение 1: Скручивание гантелей на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений

Упражнение 2: Тяга гантелей – 3 подхода по 8 повторений

Упражнение 3: Раскачивание на тросе – 3 подхода по 12 повторений (каждая сторона)

Упражнение 4: Тяга гантелей на наклонной скамье – 3 подхода по 8 повторений (на каждую сторону)

Упражнение 5: Махи над грудью с гантелями на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений

Упражнение 6: Подтягивание гантели в присяде – 3 подхода по 10 повторений (на каждую сторону)

Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для груди и спины, которую стоит попробовать.