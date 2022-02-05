Твої плечі буквально горітимуть: тренер поділився крутим комплексом вправами
Джерело:інстаграм Деніела Ентоні
Ми не втомлюємося шукати на теренах мережі цікаві вправи, які допоможуть працювати над власним тілом. Цього разу лови крутий комплекс вправ, які допоможуть накачати плечі.
Ними поділився фітнес-тренер Деніел Ентоні. Спробуй і ти взяти на озброєння ці вправи, щоб стати кращою версією себе вчорашнього, а також урізноманітнити тренування.
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Ей, як справи, хлопці? Ось убивче тренування для плечей, яке можна спробувати у тренажерному залі. Воно дозволить вам стати сильнішим і, в результаті, набрати більше сухої м'язової маси,
– каже тренер.
Перед переходом до цього тренування ми рекомендуємо зробити розминку. Це дозволить тобі не лише розігріти м'язи, а й уникнути травматизму. Останнє дуже важливе, якщо ти не хочеш ставити на паузу роботу над власним тілом.
Як накачати сильні плечі – комплекс вправ
1. Бокова тяга однією рукою
- Задача: виконуй 3 підходи по 12 повторень на кожну руку.
2. Почерговий підйом троса вперед
- Задача: виконуй 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.
3. Бокові розведення гирі однією рукою
- Задача: виконуй 3 підходи по 8 повторень на кожну руку.
4. Почерговий підйом гирі вперед
- Задача: виконуй 3 підходи по 8 повторень на кожну руку.
5. Тяга троса однією рукою на колінах ззаду
- Задача: виконуй 3 підходи по 12 повторень на кожну руку.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
"Хлопці, це убивче тренування для плечей, яке варто спробувати", – наголошує Деніел Ентоні.
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Ти ж можеш виконувати ці вправи як суперсет, так і додати їх до своєї звичної тренувальної рутини. Який би варіант ти не обрав, у тебе буде можливість працювати над собою та своїм тілом. Тож ніколи не зупиняйся на досягнутому.
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Текст публікації Деніела Ентоні
Гей, як справи, хлопці? Ось вбивче тренування для плечей, яке можна спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше сухої м'язової маси.
Вправа 1: Бічна тяга однією рукою – 3 підходи по 12 повторень (кожна рука)
Вправа 2: Поперемінний підйом троса вперед – 3 підходи по 10 повторень (кожною рукою)
Вправа 3: Бічні розведення гирі однією рукою – 3 підходи по 8 повторень (кожна рука)
Вправа 4: Поперемінний підйом гирі вперед – 3 підходи по 8 повторень (кожною рукою)
Вправа 5: Тяга троса однією рукою на колінах ззаду – 3 підходи по 12 повторень (кожною рукою)
Хлопці, це вбивче тренування для плечей, яке варто спробувати.