Учені назвали вагому причину задуматися про серйозні стосунки

А чи задумувався ти над тим, що стосунки безпосередньо впливають на товщину твого гаманця? І, якщо ти вже почав подумки жартувати про відсутність грошей у ньому, то ми поспішимо тебе розчарувати. Науковці свято переконані, що затяті холостяки заробляють менше, і ось чому.

Затяті одинаки скажуть, що не мати партнера – це добре: у тебе більше часу для себе, тобі не потрібно чекати, поки хтось дивиться твій улюблений серіал, а ще ти можеш витрачати гроші на все, чого душа забажає. Але є одне "але"...

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Згідно з дослідженням журналу Forbes, проведеного у Сполучених Штатах, самотні дорослі чоловіки заробляють у середньому на 21 400 доларів менше, ніж чоловіки, які перебували у стосунках. Цікаво, що самотні жінки заробляють на 8000 доларів менше.

Звідки взялася ця різниця? Виявляється, цьому є пояснення. Хоча, задля справедливості, слід зауважити, що це радше приємний збіг, аніж закономірність.

Чому самотні заробляють менше?

Дослідження показало, що в людини, яка перебувала у стосунках, більше шансів здобути вищу освіту та влаштуватися на кращу роботу. Але причинно-наслідковий зв'язок виникає в іншому напрямку, тому що: добра освіта часто є необхідною якістю при виборі партнера.



Люди у стосунках заробляють більше / Фото Unsplash

Крім того, університетський диплом у США пов'язаний з вищою заробітною платою. На відміну від самотніх людей, які взяли участь в опитуванні, як правило, мають низькооплачувану роботу або не працюють безпосередньо через нижчий рівень освіти.

Той факт, що у когось є партнер, не означає, що він заробляє більше. І, якби таке ж дослідження проводили в Європі, не було б суттєвої різниці між самотніми людьми та тими, хто перебуває у стосунках.

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Але може бути й ще банальніша причина: у стосунках витрати за замовчуванням зростають. Воно й не дивно, адже тут мовиться і про взаємні подарунки, і про бажання провести разом час десь, наприклад, в кіно або кафе. Тож дуже логічно, що у стосунках люди мають більше стимулів заробляти більше. Хіба не так?