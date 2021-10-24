Ярые одиночки скажут, что не иметь партнера – это хорошо: у тебя больше времени для себя, тебе не нужно ждать, пока кто-то смотрит твой любимый сериал, а еще ты можешь тратить деньги на все, чего душа пожелает. Но есть одно "но"...

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Согласно исследованию журнала Forbes , проведенного в Соединенных Штатах, одинокие взрослые мужчины зарабатывают в среднем на 21 400 долларов меньше, чем мужчины, находившиеся в отношениях. Интересно, что одинокие женщины зарабатывают на 8000 долларов меньше.

Откуда взялась эта разница? Оказывается, этому есть объяснение. Хотя, справедливости ради, следует заметить, что это скорее приятное совпадение, чем закономерность.

Почему одинокие зарабатывают меньше?

Исследование показало, что у человека, который находился в отношениях, больше шансов получить высшее образование и устроиться на лучшую работу. Но причинно-следственная связь возникает в другом направлении, потому что: хорошее образование часто является необходимым качеством при выборе партнера.



Люди в отношениях зарабатывают больше / Фото Unsplash

Кроме того, университетский диплом в США связан с высшей заработной платой. В отличие от одиноких людей, которые приняли участие в опросе, как правило, имеют низкооплачиваемую работу или не работают непосредственно через низкий уровень образования.

Тот факт, что у кого есть партнер, не означает, что он зарабатывает больше. И, если бы такое же исследование проводили в Европе, не было бы существенной разницы между одинокими людьми и теми, кто находится в отношениях.

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